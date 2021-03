Une scène surréaliste s'est déroulée il y a quelques jours au Canada. Moe Alkaissy, vendeur automobile chez Sport Motor, a reçu un client intéressé par l'achat d'une BMW M4. Après quelques minutes de discussion, l'acheteur a demandé à Moe Alkaissy de démarrer la voiture afin qu'il puisse l'entendre.

"Vous pouvez la démarrer ?"

Jusque-là, tout allait bien. Jusqu'au moment où ce prétendu client passe un appel à l'intérieur de la voiture prétendant qu'il voulait avoir l'avis de ses parents, car cette BMW M4 représente soi-disant un gros achat pour lui. Cette discussion devait se faire en privé, le vendeur s'est donc éloigné d'à peine quelques mètres de la voiture.

La clé n'était pas à l'intérieur de la sportive, mais comme son moteur était déjà allumé, le faux client a engagé un rapport et a accéléré avant de prendre la fuite au volant du bolide. Le vendeur de 23 ans ne voulait pas perdre sa voiture, il s'est jeté sur le capot de la BMW et s'y est accroché en espérant que le voleur stoppe sa course.

Plus de peur que de mal pour le vendeur

Dans la vidéo ci-dessus, on voit la BMW M4 foncer à toute allure dans un grand boulevard de la ville de Londres (Ontario) en ne respectant surtout pas le code de la route. Plusieurs feux rouges ont été grillés et les dépassements dangereux ainsi que les sens interdits ont failli couter la vie à Moe Alkaissy. Un kilomètre plus loin, il a réussi à se détacher du capot de la voiture en tombant au sol dans une artère fréquentée de la ville.

Fort heureusement, il n'a été heurté par aucun véhicule, tous les conducteurs l'ont évité. Sauf l'Audi A4 grise qui a failli le percuter. Elle était conduite par un complice, d'ailleurs, si vous regardez bien toute la vidéo, cette Audi est sur les images depuis le début. La BMW et l'Audi ont pris la fuite à toute vitesse, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, la voiture volée n'a toujours pas été retrouvée. La police a pourtant bien été prévenue, et la voiture a donné son dernier signal GPS à deux heures de là où elle a été volée.