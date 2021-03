Aux USA, un homme s'est présenté à l'agence de location "Dream Luxury Car Rentals" prétextant être intéressé par la Bentley Flying Spur. Le responsable d'agence va alors lui présenter le véhicule, mais l'homme s'en va sans louer la berline de luxe... Peu de temps après, le responsable se rendit compte de la supercherie, le faux client lui a tout simplement dérobé les clés lorsque celui-ci s'était absenté quelques minutes.

Le lendemain, alors qu'elle était toujours stationnée à l'extérieur, le faux client revient sur les lieux ni vu ni connu avec la clé de la Bentley dans la poche. Il la déverrouille, grimpe à bord avant de la démarrer et de s'en aller. Ce que cet homme semble ignorer, c'est que toute la scène a été filmée. Comble du ridicule, il n'a même pas pris la peine de cacher son visage...

Sam Zahr, le directeur de Dream Luxury Car Rentals prévient les policiers afin d'essayer de retrouver sa voiture de luxe. Pour les aider, il leur fournit les images des caméras de surveillance dans lesquelles le voleur apparaît à visage découvert. Pour accélérer les recherches, Sam Zahr annonce aux médias que toute personne qui l'aidera à retrouver sa voiture sera récompensée à hauteur de 3000 dollars.

En moins de 24 heures, la Bentley Flying Spur a été repérée et la police prévenue. Le voleur a commis une autre erreur ; il n'a même pas garé le véhicule à l'abri des regards, il était stationné dans un parking à l'air libre et au vu et au su de tout le monde.

Les policiers ont aussi repéré le Ford Escape avec lequel le malfaiteur s'était déplacé auprès de l'agence de location lors de la "découverte" de la Bentley Flying Spur. Ils ont gentiment attendu que l'homme sorte de chez lui et qu'il s'en aille au volant de son 4x4. Il a tenté de fuir tant bien que mal, avant d'être rattrapé puis arrêté les policiers. Après une rapide fouille, les clés de la Bentley était dans sa poche...

La Flying Spur est retournée à son propriétaire (l'indic a touché son petit pactole) et le malfaiteur a été mis en examen. Il a volé une voiture de luxe estimée à plus de 200'000 dollars avec une très grande facilité, mais son amateurisme l'a rattrapé, il passera ses prochaines nuits derrière les barreaux.