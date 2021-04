Lorsqu'il s'agit d'un véhicule aussi rare et cher que la Bugatti Chiron, le moindre petit incident retient toute notre attention. C'est d'autant plus vrai lorsque la Chiron en question est une Pur Sport, destinée à une production mondiale de seulement 60 exemplaires.

Apparemment, un petit incident s'est produit récemment dans le Missouri. Cette Bugatti est apparemment un véhicule de démonstration, autrement dit, le conducteur à son volant au moment des faits n'est pas son propriétaire. Aïe.

Avant d'aller plus loin, quelques points sont à noter. Les sources concernant cet accident sont limitées et nous n'avons pas été en mesure de confirmer les informations. Motor1.com a contacté Bugatti, qui n'a pas répondu à notre demande au moment de la publication. Nous avons également discuté avec le concessionnaire de St. Louis, mais le représentant n'était visiblement pas au courant de l'incident.

La Bugatti semble être le même véhicule de presse que celui que nous avons conduit en février dernier (photos ci-dessus), elle pourrait donc avoir été en transition d'un endroit à l'autre. Si nous apprenons quelque chose de nouveau, nous ne manquerons pas de mettre l'article à jour.

Voici ce que nous savons. Un YouTuber et membre de Reddit avec le curieux nom d'utilisateur MrBigpoops a partagé une courte vidéo le 1er avril (est-ce un poisson d'avril ?) montrant une Chiron Pur Sport grise sur le bord de la route, avec une Toyota Corolla sur le bas-côté dans la direction opposée. Selon le fil de discussion Reddit, l'accident s'est produit sur l'autoroute 40 à Chesterfield. Nous ne voyons pas de dégâts évidents sur la Bugatti, mais le fil de discussion affirme qu'il y avait de l'herbe et des débris sur le pare-chocs avant.

Le post Instagram ci-dessus de KRN Speed affirme avoir bien plus d'informations. La Pur Sport aurait percuté la Toyota par l'arrière, ce qui a également été mentionné dans le fil de discussion Reddit. KRN Speed poursuit en affirmant que le conducteur de la Bugatti a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il était en excès de vitesse au moment de l'accident.

Le post Instagram est un peu plus... détaillé dans la description de la situation, et il indique que la collision a eu lieu le 2 avril. Or, le post Reddit et la vidéo YouTube ont été postés le 1er avril, il faut donc prendre les informations fournies par ce post Instagram avec des pincettes.

En fin de compte, il semble qu'il n'y ait eu aucune blessure, et d'après ce que nous voyons sur le post Instagram, les dommages sont légers des deux côtés. Cependant, avec un prix aussi élevé que celui de la Chiron Pur Sport, le moindre dommage pourrait faire très mal au porte-monnaie.