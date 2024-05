Le cas de Changan et de sa gamme de SUV mérite d'être analysé, car l'entreprise chinoise possède des copies de SUV de tous types et de toutes conditions, du Volkswagen T-Cross au Range Rover.

Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Changan CX70T, le "Range Rover chinois", si vous nous permettez l'expression. Comme vous le verrez, les similitudes avec le SUV de luxe britannique s'arrêtent à certaines caractéristiques de la face avant...

Mais ce qui est curieux avec le modèle chinois, c'est qu'en plus de son marché local, il a été vendu dans plusieurs pays d'Amérique latine, ainsi que dans d'autres pays comme l'Iran, à un prix d'environ 20 000 euros. Un chiffre frappant, sans aucun doute, comparé aux 140 950 euros du modèle Land Rover.

Un SUV sept places bon marché

Si l'on se concentre sur l'offre du CX70T, c'est un SUV (pas un tout-terrain) qui mesure 4,70 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,77 mètre de haut, et qui peut accueillir sept personnes.

En ce qui concerne la gamme, le seul moteur disponible est un moteur turbo essence de 1,5 litre qui développe 150 ch à 5 500 tr/min et un couple maximal de 230 Nm entre 2 000 et 4 000 tr/min.

La boîte de vitesses automatique proposée, d'origine AISIN, fonctionne via un convertisseur de couple et dispose de six rapports, tandis que la consommation de carburant est évaluée à 7,6 litres aux 100 km.

En ce qui concerne l'équipement, en termes de connectivité, il dispose d'un écran central de 7,0 pouces, qui intègre un navigateur avec des informations sur le trafic en temps réel et un système multimédia d'avant-dernière génération.

Un écran qui intègre également les commandes tactiles de la climatisation. Une solution qui ne nous a jamais vraiment convaincus et qui, dans ce cas précis, semble être encore pire que d'habitude.

D'un point de vue plus pratique, le volume du coffre du Changan CX70T varie de 180 litres avec les sept sièges occupés à 1 278 litres avec les deuxième et troisième rangées rabattues.

Il est également équipé de série d'un volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur, d'accoudoirs avant et arrière, d'un système d'entrée et de démarrage sans clé et d'un régulateur de vitesse, entre autres.

