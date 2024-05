Au début de cette décennie, les dirigeants de Cadillac avaient fixé le cap pour que la marque soit 100 % électrique d'ici 2030. Mais les temps ont changé, et il semble maintenant que cette position s'assouplisse un peu. S'adressant aux journalistes ce mercredi, le vice-président mondial de Cadillac, John Roth, a déclaré que les voitures électriques et à combustion "coexisteront pendant un certain nombre d'années", mais il s'est abstenu d'offrir un calendrier précis.

"La seule chose que j'ai apprise en plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, c'est que cette industrie ne suit pas une ligne droite et qu'il n'y a pas d'absolu", a déclaré Roth, selon un journaliste du Detroit Free Press. Il a déclaré que l'entreprise souhaitait que les consommateurs aient "le luxe du choix" et que Cadillac s'adaptait aux réactions des clients. Toutefois, Roth a également précisé qu'une gamme complète de modèles électriques était toujours prévue pour 2030.

Nous avons contacté Cadillac pour obtenir des précisions sur le sujet. Un porte-parole a fait la déclaration suivante :

"Notre parcours vers les VE ne sera pas une ligne droite. Nous comprenons que le marché évoluera au cours des six prochaines années et nous nous adapterons en fonction des besoins. En fin de compte, c'est le client qui sera notre guide et qui déterminera le rythme auquel nous ferons évoluer la salle d'exposition de Cadillac. Nos données indiquent que 60 % des clients du secteur du luxe envisageront d'acheter un véhicule électrique lors de leur prochain achat, c'est pourquoi nos projets de conception, d'ingénierie et de lancement de nouveaux véhicules électriques ne faibliront pas. Lorsque ces clients seront prêts, nous aurons le véhicule qu'il leur faut".

Cadillac n'est certainement pas la première marque à envisager un avenir électrifié. Stellantis s'est récemment déclarée ouverte aux variantes à combustion des VE si la demande est suffisante. Les ventes de VE se sont ralenties ces derniers mois pour la plupart des marques, ce qui a conduit à des réductions de production de la part de nombreuses entreprises et à des doutes quant à la rapidité de la transition vers l'électrique.

Le Lyriq est le seul véhicule électrique de la gamme Cadillac que l'on peut acheter dès à présent. Avec un prix de départ de 58 590 $, il s'agit d'un crossover accessible pour les amateurs de luxe. L'Escalade IQ devrait être disponible dans le courant de l'année, mais il sera un peu plus cher, avec un prix de départ d'environ 130 000 dollars. Il y a aussi le vaisseau amiral Celestiq à 340 000 dollars, un véhicule de prestige à production limitée, qui se mesure aux modèles ultra-luxueux de Rolls-Royce et de Bentley. L'Optiq et le Vistiq sont toujours considérés comme des modèles à venir.