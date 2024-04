E-Prix de Misano, Émilie-Romagne. Dans le paddock, on discute des avantages et des inconvénients des courses sur circuit, de la complexité des stratégies, mais aussi de questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec les monoplaces électriques.

Le numéro un de Stellantis, Carlo Tavares, est revenu, lors d'un point presse, sur un sujet qui a déjà été au centre du débat public récemment : les carburants synthétiques.

Le PDG portugais a une nouvelle fois critiqué l'approche irréaliste et dogmatique de l'UE en matière de transition, car "une solution et des émissions nulles que les gens ne peuvent pas se permettre ne sont pas une solution", et il s'est une nouvelle fois exprimé sur les biocarburants.

"Il y a une chose très simple dont aucun dirigeant politique ne vous a jamais parlé : combien de voitures, de véhicules à combustion interne circulent actuellement sur la planète ? La réponse est 1,3 milliard. Et nous sommes ici en train de discuter de la vente de 10, 20, 30 millions de voitures électriques à un prix élevé sur un marché total de 85 millions de voitures par an. Et nous sommes les riches du monde".

Il a ajouté :

"Pensez-vous que l'UE décidera d'interdire l'utilisation des ICE au Maroc, en Angola, au Mozambique, en Uruguay, au Chili et au Venezuela ? Pensez-vous que Bruxelles prendra une telle décision ? Il y a donc un gros problème aujourd'hui : que faisons-nous de ces 1,3 milliard de voitures en circulation ?

M. Tavares a précisé que Stellantis était prêt à s'adapter aux choix politiques, mais il a répété que la décision prise en Europe "se heurte maintenant à la réalité, du fait qu'elle est trop chère et que les seuls capables de répondre aux attentes de la classe moyenne en matière d'accessibilité sont les Chinois". En outre, "il faut trouver quelque chose qui réponde aux trois critères : sûr, propre, accessible". Alors, comment résoudre le problème de l'accessibilité financière ?

Le PDG de Stellantis a voulu illustrer le problème de l'accessibilité en racontant son expérience personnelle en dehors du monde de l'automobile :

"Je suis un producteur de vin de Porto. J'ai des gens qui travaillent dans mes vignobles, des gens formidables, des travailleurs formidables. Chacun d'entre eux utilise son propre pick-up. Leurs pick-up ont 14 ans, des moteurs diesel, la plupart du temps de très vieux pick-up Nissan. La valeur d'occasion de ces pick-up est de 1 500 à 2 000 euros. Et je vais vendre un pick-up léger aux États-Unis avec un moteur BEV. Si vous regardez le prix de mes concurrents, parce que je n'ai pas encore annoncé mon prix, mais mes concurrents vendent leurs pick-ups BEV autour de 70 000 euros. Comment puis-je dire à mes travailleurs de la vallée du Douro d'abandonner leur pick-up Nissan vieux de 14 ans et d'acheter une belle Ram ou quelque chose comme ça pour 75 000 euros ? Telle est la réalité".

Selon M. Tavares, la faveur accordée aux carburants synthétiques ne peut être inconditionnelle :