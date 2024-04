Plate-forme d'origine Peugeot-Citroën, moteurs électriques et fabrication polonaise, dans l'usine Stellantis de Tychy.

Le melting-pot industriel qui caractérise la nouvelle Milan (comme tant de voitures modernes) fait débat parmi les Alfistes, les passionnés et même les politiciens, le ministre Urso s'interrogeant même sur la légalité de l'utilisation du nom "Milano" (nous en parlons ici).

En ces temps difficiles pour l'industrie automobile, avec une chaîne d'approvisionnement italienne en difficulté, le spectre de la Chine et les relations manifestement tendues entre le gouvernement et Stellantis, même le label "made in" peut devenir une source de controverse et ce n'est pas un hasard si Carlos Tavares lui-même en a parlé en marge de la présentation de la Milano.

Une réponse pour les clients d'Alfa Romeo

À la question directe d'un journaliste, "Si vous deviez expliquer, non pas à moi, mais à un client d'Alfa Romeo, pourquoi ce choix n'est pas un aspect négatif, quels mots utiliseriez-vous ?"

La création du produit a lieu en Italie. La conception se fait en Italie. L'ingénierie est réalisée en Italie. Le fait que la voiture soit assemblée dans un autre pays ne signifie pas qu'elle n'est pas italienne".

Tavares a ajouté qu'au sein de l'Union européenne, les passeports ne devraient plus avoir de raison d'être. Surtout pour les jeunes générations, à qui s'adresse un petit SUV comme le Milano.

Alfa Romeo Milano

"Je me souviens que lorsque je voyageais avec mes parents au mois d'août, nous devions changer de monnaie lorsque nous passions du Portugal à l'Espagne, puis de l'Espagne à la France. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, lorsque je passais la frontière, je devais montrer mon passeport pour qu'il soit tamponné afin de passer la frontière et de revenir en arrière. Nos enfants ne l'imaginent même pas".

Une mondialisation où le "made in Italy" s'exprime non seulement par la production effective, mais aussi par l'idée, le projet.

Alfa Romeo Milano Alfa Romeo Milano, gli interni

La question du prix

L'européanisme industriel mis à part, Tavares met sur la table un facteur résolument plus concret : le prix de la voiture. Voici son raisonnement :

Ma première voiture était une Alfa Sprint. Lorsque nous l'avons achetée, si elle avait été 15 ou 20 % plus chère, la conclusion aurait été que ma première voiture n'aurait pas été une Alfa Romeo. La réponse est simple : nous pouvons produire toutes les Alfa Romeo en Italie, mais vous n'obtiendrez pas une Milano à 30 000 euros. Vous l'auriez peut-être eue à 40 000 euros. Je ne peux pas donner de chiffre exact. Mais le fait est que si vous devez financer votre avenir avec votre rentabilité, si vous devez garantir la durabilité de la marque, si vous devez élargir votre base de clientèle et conquérir la jeune génération pour qu'elle achète plusieurs Alfa Romeo dans sa vie, vous devez être capable, à un moment donné, de les conquérir en commençant par le prix qu'ils peuvent payer. Dans ce cas, la Milan est un exercice très intelligent, car elle fait de l'argent à 30 000 euros.

Pour paraphraser la pensée de Tavares : si vous voulez qu'Alfa Romeo continue à bien se porter en produisant de nouveaux modèles, vous n'avez pas besoin de regarder où ils sont produits. Surtout pour les petites voitures comme la Milano, qui doivent avoir un prix compétitif pour s'imposer sur le marché.

D'ailleurs, les prochaines Alfa Romeo Stelvio et Giulia, prévues respectivement pour 2025 et 2026, continueront d'être produites en Italie, dans l'usine de Cassino.

Alfa Romeo Milano, la vidéo en direct