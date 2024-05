La Ferrari 365 GTB, autrement connue sous le nom de Ferrari 365 GTB/4 a surtout fait parler d'elle sous le nom de "Daytona". Modèle emblématique de la firme de Maranello, elle fut produite de 1968 à 1973. Dévoilée au Salon de Paris de 1968, elle a eu la lourde tâche de succéder à la Ferrari 275 GTB. Conçue par le célèbre carrossier Pininfarina, la 365 GTB arbore des lignes élégantes et sportives, représentant la quintessence du design automobile de son époque. Aujourd'hui, Ferrari lui rend hommage en présentant cette incroyable 12Cilindri.

L'hommage de Ferrari à la 365 GTB

Une des caractéristiques les plus emblématiques de la Ferrari 365 GTB était son design avant-gardiste, avec ses phares escamotables, très à la mode à cette époque, dans sa version finale "Pop Up" et son bandeau avant en perspex "Plexiglas" dans la première version. Véritable icône de la marque au cheval cabré, elle a été produite en plusieurs versions, dont une rare version Spider à 121 exemplaires.

Avec la 12Cilindri, Ferrari a voulu rendre hommage à la Daytona. En effet, vous n'avez probablement pas pu louper ce bandeau noir sur la calandre, faisant le lien entre les deux optiques de la nouvelle née de Ferrari. Chez cette dernière, tout rappelle avec élégance et subtilité les formes, courbes et lignes de la 365 GTB, revue au gout du jour.

L'indétrônable V12 Ferrari

Sous le long capot de la Ferrari 365 GTB, on retrouvait un moteur V12 de 4,4 litres de cylindrée, développant une puissance de 352 chevaux à 7500 trs/min. Avec un poids d'environ 1200 kg, la belle italienne offrait des performances impressionnantes pour son temps.

En effet, elle pouvait atteindre une vitesse maximale de 281 km/h et réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. La 365 GTB était également bien équilibrée grâce à son châssis tubulaire en acier, offrant une expérience de conduite dynamique et agile.

Ici, il faut bien reconnaitre que le seul point commun avec la nouvelle Ferrari est sa cylindrée. En effet, la 12Cilindri est animée par un V12, mais bien plus puissant que sa grande sœur. Le moteur délivre 830 ch et 678 Nm de couple. Il atteint un régime de 9500 tr/min, le couple atteignant 80% de son maximum dès 2500 tr/min. Ferrari parle d'un temps de 2,9 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h et d'un chrono de moins de 7,9 secondes pour le 0 à 200 km/h. La version Spider est à peine plus lente, avec des temps d'accélération de 2,95 secondes et 8,2 secondes pour les 0-100 et 0-200. La vitesse de pointe des deux modèles est supérieure à 340 km/h.

Au total, toutes versions confondues, 1406 exemplaires de la Ferrari 365 GTB sont sortis des lignes de production de Maranello. La Daytona a marqué la fin d'une ère pour Ferrari, étant la dernière voiture produite avant l'ère Fiat. Aujourd'hui, la Ferrari 365 GTB est devenue un modèle convoité par les collectionneurs et les passionnés de voitures de sport d'antan, symbolisant l'excellence et l'élégance intemporelle d'un nom qui fera toujours rêver, Ferrari.