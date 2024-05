La création d'une nouvelle œuvre est un acte d'amour. C'est ainsi que Flavio Manzoni présente la nouvelle Ferrari 12Cilindri, la dernière née de Maranello.

Il s'agit d'une berlinette biplace avec une particularité. Il s'agit d'un hommage, ou plutôt d'un engagement qui a débuté il y a quatre ans, envers le moteur le plus aimé d'Enzo Ferrari, le 12 cylindres. Une fois de plus, l'honneur du nom lui est rendu.

J'ai pu la voir à l'intérieur du centre de Maranello, alors que quelques exemplaires s'envolaient pour Miami. C'est en Floride que Ferrari a décidé de la présenter, pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement outre-mer. Voici à quoi elle ressemble à l'extérieur et à l'intérieur.

Ferrari 12Cilindri : l'extérieur

La richesse d'être à Maranello réside dans une chose : parler avec tous les employés du centre de style. Analyser chaque détail. Ainsi, ce bouclier avant que vous pensiez être un hommage à la 365 GTB de 1967... et bien c'est le cas.

Vous avez travaillé par déduction, en intégrant les blocs optiques dans une seule lame. Et puis il y a le choix du capot - si romantique et si pur - qui, une fois ouvert, permet d'admirer le système de suspension.

L'ensemble est élégant, mais aussi musclé, avec des inspirations tirées du monde de la science-fiction - surtout si on l'analyse de trois-quarts arrière - et de l'aéronautique, ce qui le rend également fonctionnel.

Au lieu d'un spoiler arrière évident, il y a un nolder entouré de deux appendices aérodynamiques actifs, deux flaps, qui rappellent ceux de deux avions de chasse.

L'élément principal reste cependant la lunette arrière, avec ce développement en delta qui rend l'ensemble plus élégant, surtout si l'on considère le recul de l'habitacle avec une ceinture de caisse aussi haute, et avec l'habitacle doté d'un toit noir contrasté.

Cependant, la question ne se réduit pas à un simple aspect esthétique, car - comme nous l'avons déjà mentionné en parlant des volets - la forme et la fonction dans une Ferrari vont de pair.

Il s'agit donc d'une profonde évolution du châssis qui recherche une rigidité torsionnelle différente, en travaillant également sur les éléments de fonderie. Un châssis dont l'empattement est 20 mm plus court que celui de la 812 Superfast.

Au cours de la journée, nous avons pu nous entretenir avec l'ingénieur responsable du développement de la voiture, Gianmaria Fulgenzi, qui nous a également parlé de la génération de charge, fondamentale dans une telle voiture.

Ainsi, la génération de charge verticale passe par l'avant de la voiture grâce à une triple paire de générateurs de vortex. Tout cela contribue, entre autres, au système de refroidissement du système de freinage.

Un système brake-by-wire - qui a également permis d'adopter l'ABS EVO déjà présenté sur la 296 GTB, ou le capteur 6W-CDS - qui permet aux quatre roues de travailler au mieux, compte tenu du fait que cette douze cylindres est également équipée d'un empattement court et d'un système à quatre roues directrices.

Le fond plat dirige ensuite les flux d'air en les canalisant vers l'arrière où se trouvent deux générateurs de vortex qui visent à donner de la charge et à diriger les flux vers l'extracteur.

Ferrari 12Cilindri : les dimensions

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Ferrari 12Cilindri 4,73 mètres 2,17 mètres 1,29 mètre 2,70 mètres

Ferrari 12Cilindri : l'intérieur

L'intérieur est un mélange d'élégance et de sportivité, comme le veut un Grand Tourer d'antan. Il s'inspire du concept d'architecture à double cockpit que nous avons déjà vu sur la Ferrari Roma ou la Ferrari Purosangue. La structure est donc pratiquement symétrique, composée de deux modules pour le conducteur et le passager, mais dans ce cas, en plus des deux moniteurs qui rendent l'expérience autonome pour les deux, il y a également un troisième moniteur supplémentaire situé sur le tableau de bord, à la hauteur du tunnel central.

L'élégance et le caractère référentiel d'un tel intérieur sont évidemment le résultat du choix des matériaux et des revêtements. Enfin, la volonté d'utiliser un toit noir intégré dans la partie supérieure de l'habitacle converge également avec le désir d'offrir une expérience aussi confortable que sportive.

Il y a ensuite le volant, qui adopte le dernier système capacitif, après avoir travaillé sur l'activation des commandes elles-mêmes, désormais plus intuitives en termes de retour haptique.

Le système de connectivité basé sur Apple CarPlay et Android Auto, qui peut être géré via le même écran central, est également présent.

Disponible en option sur la Ferrari 12Cilindri, le système audio haut de gamme créé en collaboration avec Burmester comprend 15 haut-parleurs qui génèrent une puissance totale de 1600 W. Parce que de temps en temps, on a envie d'entendre une autre musique que celle du 12 cylindres.

Ferrari 12Cilindri : le moteur

Parlons donc du cœur battant, le 12 cylindres Ferrari. Il s'agit d'un bloc de la génération F140, qui a débuté avec l'Enzo et a ensuite évolué avec les icônes Ferrari, la 812 ou la Purosangue.

Ce moteur est capable de délivrer 830 ch et 678 Nm, mais surtout il atteint un régime de 9500 tr/min, le couple atteignant 80% de son maximum dès 2500 tr/min. Cela a été rendu possible par un travail sur les détails, sur les composants : bielles en titane, pistons en aluminium forgé, en réduisant le poids du moteur de 3% par rapport à la 812 Competizione.

Le travail sur la mécanique a été très important. Cela se ressent dans les rencontres et les discussions avec Gianmaria Fulgenzi, responsable du développement du projet, immédiatement après le lancement. Il explique chaque élément en détail. Et l'on comprend la relation née de l'expérience de la course, de la Formule 1.

L'ouverture et la fermeture des soupapes, pour donner un exemple, sont assurées par le linguet qui permet de réduire la masse en mouvement et d'obtenir de meilleurs profils de levée des soupapes. Il est fabriqué en carbone de type diamant (DLC) et transmet le mouvement de la came à la soupape à l'aide d'un poussoir hydraulique. On a également travaillé sur la courbe de couple, en intervenant sur le système de cornes à géométrie variable, et au niveau du logiciel, avec une stratégie affinée.

Ici, notez cet acronyme : ATS - Aspirated torque shaping - car il a permis d'affiner le couple en troisième et quatrième vitesse du DCT à 8 rapports avec un nouvel engrenage conique.

Et puis il faut aussi souligner l'introduction de nouveaux rapports de transmission finale, l'optimisation du rendement mécanique du moteur et du circuit d'huile avec une électrovanne, les injecteurs solénoïdes qui gèrent jusqu'à trois injections par cycle moteur, ou encore le nouveau système d'échappement développé pour optimiser l'harmonie sonore que seul un 12 cylindres, il faut bien le dire, est capable d'offrir avec ses harmoniques, mais aussi pour respecter les normes d'émission....

Voilà, vous pouvez maintenant deviner ce que signifie le terme "investissement" que j'ai utilisé plus tôt.

Ferrari 12Cilindri : versions et prix

La Ferrari 12Cilindri sera proposée en deux versions. Outre le Coupé, nous avons eu la surprise de découvrir au cours de la journée la version Spider, dans la teinte 'Verde Toscana'. Un modèle qui, selon les prévisions de Maranello, pourrait atteindre, voire dépasser, 50 % des réservations des clients de la Maison d'Enzo Ferrari.

Le prix de la Ferrari 12Cilindri débutera à 395 000 euros TTC, tandis que celui du Spider sera de 435 000 euros. Les premières livraisons arriveront respectivement fin 2024 et début 2025.