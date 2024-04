Hewlett Packard a annoncé qu'elle allait se joindre à Ferrari en tant que nouveau sponsor titre, rebaptisant l'équipe officielle Scuderia Ferrari HP pour un accord « pluriannuel ».

L'entreprise technologique américaine et son logo bleu distinctif figureront sur la livrée F1 de Ferrari à partir du Grand Prix de Miami la semaine prochaine, ainsi que sur les combinaisons de l'équipe. L'accord s'étendra également à la F1 Academy et aux programmes esports de Ferrari.

"Notre fondateur nous a transmis sa volonté permanente de progresser. C'est de là que découle notre volonté d'innover sur la route et sur la piste, ainsi que notre engagement pour un avenir durable, de la neutralité carbone à l'éducation de la jeune génération", a déclaré Benedetto Vigna, PDG de Ferrari. "Nous avons trouvé en HP les mêmes valeurs, ce qui en fait un partenaire idéal. Nous sommes impatients de commencer notre collaboration et de relever ensemble de nouvelles opportunités et de nouveaux défis."

Enrique Lores, l'homologue de Vigna chez HP, a ajouté : "Avec la technologie, la performance et le savoir-faire exceptionnel qui alimentent l'avenir, le partenariat entre HP et Ferrari est tout à fait naturel."

"Les deux marques sont bâties sur des histoires riches qui ont résisté à l'épreuve du temps. Grâce à cette collaboration unique, nous avons également la possibilité d'atteindre de nouveaux publics, de stimuler la croissance de l'entreprise et de créer un impact durable pour nos clients et communautés communs. Ensemble, nous tirerons parti des courses automobiles mondiales pour accélérer l'innovation durable."

En plus d'un accord de marque, HP fournira également à Ferrari ses services, allant des ordinateurs, imprimantes et autres matériels aux technologies de conférence. Le nom Hewlett Packard est déjà présent en F1 chez Mercedes, mais le partenaire de l'équipe de Brackley, Hewlett Packard Enterprise, qui se concentre sur les solutions de réseau et d'informatique dématérialisée, est une société différente de HP, qui s'adresse au grand public. Les deux divisions de HP ont été scindées en deux entités distinctes en 2015.

La Scuderia Ferrari HP verra la vie en bleu à Miami

En début de semaine, Ferrari a annoncé qu'elle allait utiliser le bleu dans une livrée unique à Miami. Le changement sera effectué pour honorer le 70e anniversaire de la marque de Maranello sur le marché américain, en ajoutant deux nuances de bleu différentes aux SF24 de Charles Leclerc et Carlos Sainz, les dénommées Azzurro La Plata et Azzurro Dino.