Le Range Rover Evoque est passé par un léger restylage qui a mis à jour les phares, les couleurs, les jantes et les équipements, mais qui n'a pas touché aux motorisations hybrides. La version la plus puissante de la gamme Evoque 2024 reste le P300e hybride rechargeable de 309 ch, qui a participé à notre test de consommation en conditions réelles.

Lors du test de 360 km, l'Evoque hybride a atteint une consommation moyenne de 6,15 l/100 km (16,26 km/l), ce qui correspond à une dépense de 44,07 euros pour le carburant et l'électricité nécessaires au trajet (40,05 euros d'essence + 4,02 euros d'électricité). En quittant Rome en mode tout électrique, il est possible de parcourir 50 km.

En matière d'efficacité, certains font mieux

Avec cette moyenne, le Range Rover Evoque 2024 reste en bas du classement de la consommation de carburant dans la catégorie des hybrides rechargeables, n'étant meilleur que le Sportequipe 8 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) et le Range Rover Evoque P300e testé en 2022 (6,35 l/100 km - 15,7 km/l).

Range Rover Evoque

Parmi les véhicules rechargeables de taille et de puissance similaires, l'Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), le Jeep Compass 4xe S (5,15 l/100 km - 19,4 km/l), le Mercedes GLA 250 e hybride rechargeable (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) et le Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l) se sont révélés plus efficaces.

Luxe et puissance à la pointe de la catégorie

En termes de style, de finition et d'équipements, le Range Rover Evoque est au sommet grâce à son puissant moteur 1,5 litre turbocompressé de 309 ch, sa transmission intégrale et sa boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Range Rover Evoque, l'intérieur

L'équipement de série de la version Autobiography, la plus cossue, comprend déjà des phares à LED Pixel, des poignées de porte extérieures affleurantes, des jantes en alliage de 20 pouces, un toit coulissant panoramique, des sièges en cuir Windsor, un système audio Meridian et un système d'infodivertissement Pivi Pro. La peinture métallisée Tribeca Blue, le toit contrasté Corinthian Bronze et les vitres teintées, options présentes sur le modèle d'essai, portent le prix catalogue à 84 472 euros.

Le niveau de qualité perçue est très élevé sur l'Evoque restylé, tout comme le plaisir de conduire le SUV le plus compact du noble constructeur britannique, la capacité de chargement et le confort à bord.

Entre 40 et 50 km en mode électrique

Dans les conditions de conduite les plus courantes où la batterie est faible, le Range Rover Evoque P300e hybride rechargeable a un niveau d'efficacité acceptable, mais pas tout à fait excellent. En ville et sur autoroute, la consommation de carburant est un peu élevée, mais le réservoir d'essence de 56,5 litres permet de parcourir près de 600 km avec un plein.

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'Evoque parcourt entre 40 et 50 km sans aucune émission, tandis qu'avec une conduite économique très prudente, l'autonomie électrique peut atteindre 60 km.

Range Rover Evoque, vue arrière

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 8,7 l/100 km (11,4 km/l)

644 km d'autonomie théorique

644 km d'autonomie théorique Autoroute : 10,0 l/100 km (10,0 km/l)

565 km d'autonomie théorique

565 km d'autonomie théorique Économie : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

853 km d'autonomie théorique

Fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Range Rover Evoque Autobiography P300e PHEV Hybride

(essence) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 2 117 kg 33 g/km

Données

Voiture : Range Rover Evoque Autobiography P300e hybride rechargeable

Prix de base : 82 200 euros

Date du test : 29/1/2024

Météo (départ/arrivée) : Dégagé, 15°/ Dégagé, 1°

Prix du carburant : 1,809 euro/l (essence) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 845

Kilométrage total au début du test : 455

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Zero All Season - 235/50 R20 104W M+S XL JLR PNCS (UE: A, B, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 6,15 l/100 km (16,26 km/l)

Ordinateur de bord : 6,0 l/100 km

À la pompe : 6,3 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 44,07 euros (40,05 euros d'essence + 4,02 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 89,00 euros (800 km par mois) *

Distance parcourue avec 20 euros : 180 km *

Distance parcourue avec un plein : 919 km

* Sans compter les dépenses pour l'électricité