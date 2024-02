Une spectaculaire vidéo provenant du Nouveau-Mexique et publiée sur les réseaux sociaux montre le moment où un conducteur de pick-up a percuté une pompe à essence et détruit toute la station. Il aurait eu une crise d'épilepsie au volant de son véhicule. Heureusement, personne n'a été tué ou gravement blessé et le conducteur s'en est sorti avec des blessures légères.

Une vidéo d'extrezionx sur TikTok a capturé l'ensemble de l'événement à l'aide d'une caméra embarquée. Prise devant une station-service Speedway dans la petite ville de La Plata, la vidéo a des allures de Destination finale. Le clip contient des mots très forts, il faut donc être averti avant de cliquer sur le bouton "play".

Alors que la caméra s'approche de la station, on voit les phares d'un pick-up s'approcher au loin. La date et l'heure de la vidéo indiquent le 4 février à environ 20 h 42, heure locale. Tout semble normal jusqu'à ce que les phares s'orientent soudainement vers la station sans aucune indication de ralentissement. En mettant la vidéo en pause juste avant l'impact, on apprend que le pick-up est un GMC Sierra de première génération, construit entre 1999 et 2007.

Si l'on interrompt une nouvelle fois la vidéo, on voit le pick-up s'enflammer en percutant la pompe à essence et la poutre de soutien du toit, qui s'effondre au moment où l'essence répandue s'enflamme. Pour autant que l'on puisse en juger, le conducteur du GMC n'a jamais freiné et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie. Si l'impact s'était produit à une vitesse moindre, le pick-up aurait pu être coincé sous l'auvent qui s'est effondré, l'emprisonnant ainsi dans les flammes. Au lieu de cela, la Sierra continue à sortir du cadre et s'immobilise près d'un arbre, comme le montre une autre vidéo d'extrezionx.

Selon un rapport non confirmé de Storyful, la conductrice du GMC était une femme qui a fait une crise d'épilepsie, ce qui a conduit à l'accident. Ce même rapport indique qu'elle n'a subi que des blessures légères. Le bureau du shérif du comté de San Juan s'est rendu sur les lieux de l'accident. Nous avons contacté le bureau du shérif pour obtenir un commentaire et il a confirmé que l'accident avait eu lieu, mais nous n'avions pas d'autres détails. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations.