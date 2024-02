La Toyota Yaris est l'une des petites voitures les plus populaires en Europe et elle subira désormais un léger lifting pour l’année 2024. À l’instar de la plupart des véhicules modernes, l’intérieur de la japonaise devient de plus en plus numérique, et il existe davantage de systèmes d’assistance et de puissance supplémentaire pour l’hybride.

En parlant de cette version, il y aura deux options à l’avenir. Une nouvelle transmission avec un moteur-générateur électrique plus grand et plus puissant ainsi qu'un logiciel et un matériel révisés de l'unité de contrôle de puissance (PCU) qui augmentent la puissance totale du système de 12 %, passant de 116 ch à 130 ch. Le couple maximal du moteur électrique MG2 a augmenté de 30 % sur toute la plage de régime, passant de 141 Nm à 185 Nm.

Plus rapide et plus technologique

Selon Toyota, cela conduit à des accélérations nettement plus rapides avec un 0 à 100 km/h qui a été réduit d'une demi-seconde (9,2 secondes) et ces améliorations ont été obtenues avec, seulement, une légère augmentation des émissions de CO2. La Yaris reste bonne à cet égard avec 96-116 g/km.

Mais l’augmentation du couple à tous les régimes moteur se traduit par "une expérience de conduite plus forte, plus réactive et dynamique", selon la marque japonaise. La transmission actuelle reste proposée sous le nom de "Hybrid 115", avec le "Hybrid 130" au-dessus à l'avenir. Tous les modèles Yaris Premiere Edition et GR SPORT seront équipés de série du "Hybrid 130", tandis que certains marchés en Europe proposent le groupe motopropulseur le plus puissant dans la variante High.

Grâce au nouveau système multimédia et au module de communication de données (DCM), les systèmes d'assistance et les fonctions multimédia nommés "Toyota Safety Sense" peuvent être mis à niveau en toute transparence sans avoir à amener le véhicule dans un atelier.

L’utilisation d’une nouvelle caméra et d’un radar capables de balayer plus loin et plus largement qu’auparavant élargira considérablement la portée de la détection des risques d’accident. Le système pré-collision (PCS) peut désormais détecter un potentiel choc frontal et un plus grand nombre d'objets et de véhicules sur le chemin de votre voiture, notamment des piétons, des motos et maintenant des cyclistes. La suppression de l’accélération est un nouvel ajout à la gamme Toyota Safety Sense. Cette fonction freine toute accélération brusque lorsqu'elle détecte un risque de collision avec un véhicule qui vous précède.

"Sécurité" est le maître mot

Une autre nouveauté est l'assistant de conduite proactif (PDA), qui permet d'éviter les risques d'accident connus à basse vitesse. L'assistance à la décélération fournit un freinage doux lorsque le conducteur relâche l'accélérateur pour ralentir à l'approche d'un véhicule plus lent qui le précède ou à l'entrée d'un virage. Le deuxième élément est l'assistant de direction, qui détecte un virage et ajuste la force de direction afin que le conducteur puisse effectuer un virage fluide et stable.

Le nouveau système d'arrêt d'urgence au volant (EDSS) est en mesure d'assister le conducteur s'il ne se sent (soudainement) pas bien au volant et si l'assistance au maintien de voie (LTA) est activée. Si le système détermine que le conducteur n'a effectué aucune action (direction, freinage, accélération) pendant un certain temps, un signal sonore retentit. Si le conducteur ne réagit pas, il arrête doucement le véhicule, active les feux de détresse et déverrouille les portes.

D'autres innovations incluent un affichage d'instrument personnalisable individuellement pour le conducteur ainsi qu'un système multimédia plus rapide et plus puissant avec des fonctions supplémentaires. Les écrans de 7 ou 12,3 pouces pour le combiné d'instruments et 9 ou 10,5 pouces pour l'écran multimédia selon l'équipement ce qui en fait les leaders de leur catégorie en termes de taille d’après Toyota.

Nouvelle couleur et nouveau prix

L'apparence de l'écran d'instruments de 12,3 pouces peut être personnalisée en fonction des goûts du conducteur et du type de conduite avec jusqu'à quatre options : Intelligent, Décontracté, Sportif et Robuste. La version 7 pouces est standard sur le Mid+, tandis que la version 12,3 pouces se retrouve dans les niveaux de finition High, GR SPORT et Premiere Edition.

Il en va de même pour la "Premiere Edition" de la Yaris restylée. Celle-ci est proposée dans la nouvelle peinture bicolore "Bleu Neptune" avec un toit et des montants noirs contrastés. Le thème bleu est répété dans les coutures des housses de siège et les lignes décoratives sur les instruments et les panneaux de porte ainsi que sur les nouvelles jantes en alliage léger de 17 pouces avec une finition noire. La Yaris hybride démarre à partir de 26 690 € au lieu des 21 300 € à son lancement en 2020…