Le Range Rover Sport le plus puissant de tous les temps devient encore plus spécial. L'Edition Two de la SV ajoute un certain nombre de personnalisations spécifiques et améliore encore l'équipement en mettant encore plus l'accent sur le style et les performances.

Le confort reste également présent dans l'Edition Two, avec plusieurs améliorations apportées à la suspension et à l'habitacle. Voici toutes les nouveautés.

Pousser fort même dans les virages

Le Range Rover Sport SV Edition Two est toujours propulsé par le V8 biturbo hybride doux de 4,4 litres développant 635 ch et 750 Nm, ce qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h. Grâce à un pack carbone spécial, il est possible d'économiser 76 kg, ce qui est impressionnant.

Range Rover Sport SV Edition Two Sunrise Copper Satin Échappement du Range Rover Sport SV Edition Two

Ce pack comprend des jantes en alliage de 23 pouces en fibre de carbone, des disques de frein carbocéramiques Brembo et un capot en fibre de carbone. En outre, les nouveaux pneus Pilot Sport S 5 (275/40 R23 à l'avant et 305/35 R23 à l'arrière) contribuent à augmenter l'accélération latérale maximale du Land Rover jusqu'à 1,2 g (0,1 g de plus que les pneus standard).

La posture du Range Rover Sport SV est soutenue, comme sur les versions "normales", par la suspension 6D Dynamics, qui dispose également d'un contrôle actif du roulis.

Il ne reste plus qu'à choisir le style

En termes de style, l'Edition Two propose quatre nouveaux thèmes de personnalisation : Blue Nebula, Marl Grey Gloss, Sunrise Copper Satin et Ligurian Black Gloss. Chacun de ces thèmes comprend une peinture spécifique, des jantes de 23 pouces au design spécifique et une série de détails de carrosserie.

Intérieur du Range Rover Sport SV Edition Two

En outre, l'intérieur du Land Rover dispose d'une sellerie en cuir de différentes couleurs en fonction du thème choisi lors de la configuration, bien que le client puisse toujours choisir de changer de couleur ou d'ajouter d'autres options telles que la peinture du toit ou les étriers de frein.

Les sièges SV Performance, le logo SV sur les seuils de porte et la présence du mode SV, qui porte les suspensions, le moteur, la direction, la transmission et les échappements à leur niveau le plus extrême, ont été confirmés. Les prix et la disponibilité en France seront annoncés dans les semaines à venir.