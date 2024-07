Range Rover a visé encore plus haut cette fois-ci, au-delà du ciel. Pour sa collection exclusive qui sera proposée à des clients sélectionnés, il s'est inspiré de la mythologie ancienne et du cosmos. Le résultat est la Celestial Collection, une collection unique comprenant cinq Range Rover Sport SV exclusifs : Gaea, Theia, Io, Vega et Sol.

"L'idée du mystère et de la fascination de la voûte céleste était fondamentale : le symbolisme qui traverse toute la collection nous attire vers un sens plus profond. Ces histoires ont été soigneusement élaborées pour refléter les goûts exigeants de nos clients", a déclaré Geraldine Ingham, directrice générale de Range Rover. Nous ne connaissons pas les prix, mais nous pouvons vous les montrer.

Range Rover Sport SV Gaea Curation

Dans la mythologie grecque, Gaea (Gaia, Gaea) est la déesse qui symbolise la Terre. Le véhicule qui porte son nom s'inspire à la fois de la terre et de la mer, qu'il rappelle par un symbole incliné représentant une vague contre la terre, et présente une finition extérieure peinte en vert. L'intérieur est disponible en deux variantes de couleur, avec une sellerie en cuir et des garnitures en bois.

Land Rover Range Rover Sport SV Gaea Curation

Range Rover Sport SV Theia Curation

La déesse Theia (Theia, Tia), fille d'Uranus et de Gaea, est associée à la vue et à la lumière vive. C'est pourquoi la Range Rover Sport SV qui porte son nom a une peinture brillante. À l'intérieur, on trouve de nombreux symboles, tels que l'œil vigilant de Theia, des cratères lunaires ou une constellation.

Land Rover Range Rover Sport SV Theia Curation

Range Rover Sport SV Io Curation

Io, le corps céleste le plus volcanique du système solaire, a incité l'équipe de conception du Range Rover SV Bespoke à développer une couleur extérieure orange. L'extérieur est complété par des sorties d'échappement en fibre de carbone, un capot en fibre de carbone poli contrasté et des jantes de 23 pouces en fibre de carbone poli avec étriers argentés.

Land Rover Range Rover Sport SV Io Curation

Range Rover Sport SV Vega Curation

L'étoile exceptionnellement brillante de la constellation de Lira, avec beaucoup de bleu dans le spectre, a inspiré la couleur extérieure bleue brillante du Range Rover Sport SV Vega avec des garnitures jaunes en contraste.

Land Rover Range Rover Sport SV Vega Curation

Range Rover Sport SV Sol Curation

La puissance du soleil se traduit sur le Range Rover Sport SV Sol par une peinture jaune brillante sur la carrosserie qui contraste avec un noir brillant sur le toit et les rétroviseurs. À l'intérieur, les clients peuvent toujours choisir deux configurations, l'une dominée par le bleu marine et l'autre, sans cuir, par le jaune.