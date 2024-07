La Croix-Rouge italienne fêtera ses 160 ans en 2024. Un anniversaire très important célébré par l'organisation en collaboration avec Jaguar Land Rover Italia avec l'introduction d'un Defender 130 Outbound spécialement équipé dans la flotte humanitaire.

Ce véhicule unique rejoindra les véhicules de secours déjà engagés sur le terrain dans les opérations les plus complexes, mettant ses capacités tout-terrain, de chargement et de remorquage au service de la communauté.

Prêt à tout

Le Land Rover Defender 130 Outbound très spécial mis à la disposition de la Croix-Rouge italienne a été modifié avec l'aide des spécialistes du CRI pour faire face à des situations d'urgence exceptionnelles, telles que les catastrophes naturelles comme les inondations, les coulées de boue et les glissements de terrain.

Pour entrer dans les détails, comme le précise l'entreprise elle-même, ce véhicule tout-terrain spécial sera utilisé principalement comme véhicule d'intervention et comme station satellite mobile pour maintenir les communications dans les zones sinistrées.

Son objectif sera de fournir une connexion continue à l'échelle nationale, garantissant ainsi que la mobilisation des véhicules de secours ne soit jamais compromise par des perturbations du réseau cellulaire.

Land Rover Defender 130 Outbound Croix Rouge Italienne

De nombreux accessoires

Afin d'être prêt à tout, le Defender 130 Outbound spécial Croix-Rouge italienne a été équipé d'un certain nombre d'accessoires utiles pour les situations d'urgence, tels qu'un treuil, un attelage de remorquage, ce dernier ayant une capacité de 3 000 kg, et un système électrique supplémentaire de 230 V avec onduleur et chargeur de batterie dédié, ainsi que des équipements de sauvetage aquatique et un kit de premiers secours et d'assistance.

Lors de la présentation de la voiture, qui s'est déroulée les 21 et 22 juin sur le site de la bataille de Solferino dans le cadre des célébrations du 160e anniversaire de l'organisation, la Croix-Rouge italienne a rappelé que le Defender est un partenaire depuis 70 ans.