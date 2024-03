L'image est granuleuse et le camouflage fait son travail. L'œil, tout en le désirant, n'a donc pas sa part. Pour l'instant, nous devons nous en contenter. Mais nous savons que la star de l'image est le Land Rover Defender OCTA, la version de production la plus puissante du tout-terrain britannique jamais créée.

Il arrivera dans le courant de l'année mais la date officielle n'a pas encore été annoncée. En plus des modifications mécaniques dont nous vous parlons ci-dessous, il sera doté d'une esthétique dédiée, que l'on retrouvera sur toutes les futures versions supérieures du Defender.

V8 tout-terrain

Ce n'est pas comme si nous disposions d'une abondance d'informations. Nous savons que le Land Rover Defender OCTA sera propulsé par un V8 biturbo hybride léger, mais la puissance et le couple n'ont pas été dévoilés. Comme il s'agit du Defender le plus puissant de tous les temps, les 525 ch du V8 5.0 seront certainement dépassés, accompagnés de 625 Nm.

Land Rover Defender OCTA, teaser Land Rover Defender OCTA, teaser

Bien entendu, il y aura une transmission intégrale, complétée par des pneus spéciaux et le système de suspension 6D Dynamics, dérivé du Range Rover et disponible pour la première fois sur le Defender. Il s'agit d'un système développé par Land Rover qui contrôle en permanence les niveaux de roulis et de tangage lors de l'accélération et du freinage, limitant ainsi au maximum les mouvements du corps pour offrir une sensation de stabilité maximale même sur les terrains les plus difficiles.

Comme indiqué plus haut, le Land Rover Defender OCTA se distinguera également du reste de la gamme par un traitement esthétique spécifique, avec des badges en forme de diamant ("le minéral naturel le plus dur sur Terre, réputé pour sa rareté", rappelle le communiqué de presse) sur la carrosserie et à l'intérieur, dont un inséré dans un disque en titane, présent sur les deux côtés.

En attendant de se dévoiler, et de près, le Defender OCTA effectue actuellement les tests les plus difficiles jamais conçus pour le tout-terrain britannique, allant des neiges de Suède aux déserts de Dubaï, en passant par l'asphalte du Nürburgring et les rochers de Moab.