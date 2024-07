Alors que le tournoi de Wimbledon est toujours en cours, on sait depuis plusieurs semaines que Range Rover a officiellement annoncé son partenariat avec le tournoi de tennis le plus reconnu au monde. Dans le cadre de la collaboration qui réunit pour la première fois les deux marques les plus emblématiques de la culture britannique, le transport des joueurs, des équipes et des responsables de l'organisation tout au long du tournoi est assuré par les modèles Range Rover et Range Rover Sport Plug-In Hybrid (PHEV).

Galerie: Range Rover Sport 2023

16 Photos

Afin de bénéficier de l'autonomie électrique au plus haut niveau d'efficacité, les véhicules PHEV seront rechargés à la station installée à l'intérieur du All England Lawn Tennis Club, avec une énergie entièrement issue de sources renouvelables.

Avec cet accord, Range Rover maintient une nouvelle fois son statut de leader sur le segment des SUV, luxueux, depuis plus de cinquante ans grâce à ses détails de design élégants et ses technologies innovantes.

Quant à Wimbledon, il s'agit du plus ancien des quatre tournois de tennis du Grand Chelem et le seul tournoi joué sur gazon. Géré par le All England Lawn Tennis Club (AELTC) et organisé sur les terrains de l'AELTC, Wimbledon est devenu l'un des plus grands événements sportifs au monde et l'une des marques les plus respectées du sport depuis ses origines en tant que club de croquet privé en 1868. La compétition, qui a débuté le 1er juillet, va durer jusqu'au 14 du mois, de quoi donner du travail aux deux modèles de Range Rover.