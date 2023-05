Le nouveau Range Rover Sport SV approche à grands pas (les débuts officiels sont prévus pour le 31 mai) mais d’ici là, la version standard reste la plus puissante du modèle. Mais à quel point est-il bon ? Il est temps de le découvrir grâce à une nouvelle course façon dragsters contre un SUV allemand concurrent.

Cette nouvelle vidéo de Sam CarLegion sur YouTube oppose le Range Rover Sport face à une Mercedes-AMG GLE 53. Encore une fois, ce n'est pas la variante la plus puissante du véhicule, ce qui en fait le rival idéal pour le SUV britannique en vogue. Avant de voir la course, jetons d’abord un coup d'œil aux chiffres.

Le V8 face au six cylindres turbo

Le Range Rover Sport a un moteur très familier, dans sa version P530, c’est-à-dire un V8 bi-turbo de 4,4 litres sous le capot avec 523 chevaux (390 kilowatts) et 750 Newton-mètres de couple. Cette puissance est transmise aux quatre roues via une transmission automatique à huit rapports et une transmission intégrale. Sur le papier, le modèle peut atteindre les 100km/h en 4,3 secondes avec le Dynamic Launch activé.

Contre lui, le SUV de Stuttgart offre 429 ch (320 kW) et 520 Nm de couple, provenant d'un moteur à essence turbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres électrifié. C'est une étape en dessous du modèle AMG 63 à part entière, qui est livré avec le V8 de 4,0 litres de la marque. Néanmoins, cela reste une machine puissante, capable de faire des sprints de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.

Alors, quel SUV va remporter cette course de 400 mètres? Malgré la différence de puissance sur le papier, le GLE 53 reste un concurrent sérieux. Sachez simplement que le vainqueur a couvert la course en 12,9 secondes, tandis que le n’a concédé que 0,3 secondes. Bon visionnage.