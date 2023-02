La génération actuelle de Mercedes GLE, dont le nom de code est W167, est restylée pour 2023. Quatre ans après son arrivé sur le marché, le SUV change de visage pour se rapprocher des autres modèles de la marque à l'étoile.

Sur les versions SUV et Coupé, le restylage apporte de nouveaux phares LED à l'avant et à l'arrière, un nouveau volant, un système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) remanié ainsi que de légères modifications sur la gamme de moteurs.

Un nom, une garantie

Le restylage de mi-carrière de la génération actuelle de Mercedes GLE, la quatrième dans l'ordre chronologique si l'on considère également le ML, arrive quatre ans après sa mise en vente, en 2019.

En ce qui concerne l'extérieur, la partie avant fait, comme prévu, peau neuve avec de nouveaux phares adaptatifs full LED et une signature lumineuse semblable à celle des derniers modèles du constructeur, caractérisée par plusieurs bandes lumineuses faisant office de feux de jour. La calandre typique du modèle reste inchangée, tout comme la grande étoile au centre et le pare-chocs, même dans la version AMG Line.

La face avant du Mercedes GLE restylé

De même, le design ne subit pas de changements majeurs, même de profil.

Le profil du Mercedes GLE restylé

Comme la partie avant, l'arrière change de visage avec de nouveaux phares LED, à la forme plus simple mais plus élégante. Comme ce fut le cas avec le Mercedes GLC, plus petit, avec la dernière mise à jour, les LED circulaires quittent les voitures les plus hautes de la marque à l'étoile pour faire place à la nouvelle signature lumineuse linéaire.

L'arrière du Mercedes GLE restylé

Intérieur amélioré

Les plus grands changements sont concentrés à l'intérieur. Sur le tableau de bord du GLE et du GLE Coupé, le nouveau système MBUX de deuxième génération fait ses débuts avec des commandes vocales affinées et de nouvelles intégrations de systèmes embarqués.

Un nouveau volant est également introduit, dont le design est à nouveau similaire à celui des derniers modèles de la marque, c'est-à-dire avec des doubles rayons, des boutons tactiles et une finition noire brillante. Enfin, un toit ouvrant plus grand que par le passé fait son entrée, que vous pouvez voir sur les photos ci-dessous.

Moteurs confirmés mais ESP affiné

Sur le plan mécanique, le restylage n'introduit pas de changements majeurs sur la génération actuelle du GLE. Une nouvelle version hybride rechargeable appelée 400 4matic fait son apparition sur le marché américain, mais on ne sait pas encore si elle arrivera en France.

En ce qui concerne les versions plus puissantes, une reprogrammation moteur a été faite sur la version AMG 53 4matic+, ce qui, à la lecture de la fiche technique, fait passer le couple maximal de 521 à 561 Nm.