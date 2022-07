Dans la riche actualité de la firme étoilée, le nouveau Mercedes GLC sera sans doute l'une des stars de la rentrée en France. La marque vient d'ailleurs de dévoiler les tarifs de son nouveau SUV de segment C, celui qui viendra défier les BMW X3 et autres Audi Q5.

Le Mercedes GLC, en quelques mots, c'est une face avant redessinée, des optiques arrière scindées en deux parties, ou encore de nouveaux habillages au niveau des passages de roues ton carrosserie à partir de la finition "AMG Line". Le GLC mesure désormais 4,72 mètres de long et 1,89 mètre de large, il est donc 6 cm plus long que son prédécesseur, mais cela profite surtout à l'empattement et au volume du coffre qui a augmenté de 50 litres pour atteindre un total de 600 litres.

Dans l'habitacle, les designers ont placé un écran de 12,3 pouces sous les yeux du conducteur et écran de 11,9 pouces légèrement orienté vers le conducteur au centre de la planche de bord.

Les tarifs

Pour le moment, Mercedes ne commercialise que la version 220d dotée de quatre roues motrices. Il s'agit d'un quatre cylindres 2,0 litres de 197 ch et 440 Nm associé d’office à une boîte de vitesses à neuf rapports. Il est équipé d’une hybridation légère à alterno-démarreur de 48 Volts qui lui permet de bénéficier ponctuellement d’un boost de 23 ch et 200 Nm.

Avantgarde Line Business Line AMG Line 220 d 4Matic 60 700 € 61 700 € 65 500 €

Rassurez-vous, d'autres motorisations seront disponibles ultérieurement, mais nous ne connaissons pas encore leurs tarifs. Voici la liste des moteurs déjà divulguées par Mercedes pour son nouveau GLC.

GLC 200 GLC 300 GLC 220 d GLC 300 e GLC 400 e GLC 300

e Cylindrée 1 999 cm3 1 999 cm3 1 993 cm3 1 999 cm3 1 999 cm3 1 993 cm3 Puissance 204 ch 258 ch 197 ch 313 ch 381 ch 335 ch Couple 320 Nm 400 Nm 440 Nm 550 Nm 650 Nm 750 Nm 0 à 100 km/h 7,8 sec. 6,2 sec. 8,0 sec. 6,7 sec. 5,6 sec. 6,4 sec. Vitesse max. 221 km/h 240 km/h 219 km/h 218 km/h 237 km/h 217 km/h

Les finitions et les principaux équipements de série



En France, Mercedes a largement simplifié sa gamme avec, pour le moment, deux finitions pour les particuliers et une pour les professionnels.

Avantgarde Line et Business Line

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

Climatisation automatique

Hayon électrique

Vitrage athermique foncé

Combiné d'instrumentation

Sièges avant chauffants

Sièges en tissu noir

Système multimédia MBUX de 11,9 pouces

Caméra de recul

Banquette arrière rabattable

Régulateur de vitesse adaptatif

Avertisseur de franchissement de ligne

AMG line (en plus d'Avantgarde line)