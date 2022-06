Entièrement revu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Mercedes GLC de seconde génération place la barre encore plus haut au sein du segment C des SUV premium. Que vaut le nouveau SUV étoilé face à ses rivaux historiques allemands que sont les Audi Q5 et BMW X3 ?

Depuis quelques années, la concurrence ne vient plus uniquement d'Allemagne. Le GLC est également en concurrence directe avec le Jaguar F-Pace et l'Alfa Romeo Stelvio. De l'autre côté du globe, le Lexus NX et le nouveau Mazda CX-60 auront aussi leur mot à dire, d'autant plus que les deux modèles japonais ont été présentés il y a quelques mois.

Les dimensions

Le Mercedes GLC mesure 4,71 mètres de long et 1,65 mètre de hauteur. Les proportions du SUV allemand se traduisent par un bon niveau d'habitabilité à bord (l'empattement de 2,88 mètres est le plus important de la catégorie) et une excellente capacité de chargement.

Mercedes GLC Audi Q5 BMW X3

En dehors du F-Pace qui écrase littéralement la concurrence en termes d'habitabilité avec 793 litres de coffre annoncés, le GLC se place en second position avec 600 litres.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre Mercedes GLC 4,71 m 1,89 m 1,65 m 2,88 m 600 litres Audi Q5 4,68 m 1,89 m 1,66 m 2,82 m 520 litres BMW X3 4,71 m 1,90 m 1,68 m 2,86 m 550 litres Jaguar F-Pace 4,75 m 1,94 m 1,66 m 2,87 m 793 litres Alfa Romeo Stelvio 4,69 m 1,90 m 1,67 m 2,82 m 525 litres Lexus NX 4,66 m 1,87 m 1,64 m 2,69 m 520 litres Mazda CX-60 4,75 m 1,89 m 1,68 m 2,87 m 477 litres

À l'intérieur

À bord, le nouveau GLC dispose de technologies au goût du jour et directement dérivée de la Mercedes Classe C. L'écran vertical et incliné de 11,9 pouces au centre du tableau de bord est parmi les plus grands du segment, tandis que l'écran d'instrumentation est dans la lignée de la plupart de ses rivaux.

Jaguar F-Pace Alfa Romeo Stelvio

Le Stelvio, qui est l'un des plus anciens du segment, bénéficie des écrans les plus petits. Le grand écran de 14 pouces du nouveau Lexus NX domine tous les autres, même si le client devra passer par la case option. De série, l'écran est plus modeste avec 9,8 pouces.

Instrumentation numérique Écran d'info-divertissement Mercedes GLC 12,3 pouces 11,9 pouces Audi Q5 12,3 pouces 10,1 pouces BMW X3 12,3 pouces 10,25 pouces Jaguar F-Pace 12,3 pouces 11,4 pouces Alfa Romeo Stelvio 7 pouces 8,8 pouces Lexus NX 8 pouces 14 pouces Mazda CX-60 12,3 pouces 12,3 pouces

Les moteurs

Le nouveau Mercedes GLC n'est disponible qu'avec des moteurs électrifiés micro-hybrides et hybrides rechargeables. En attendant les versions signées AMG (qui devraient être équipées de moteurs hybrides quatre cylindres allant de 500 à 600 ch), la version la plus puissante est l'hybride rechargeable de 381 ch.

La seule voiture électrique de tout le segment est l'iX3 de 286 ch (récemment restylée), tandis que l'autre rival allemand, le Q5, aura bientôt le droit à une nouvelle génération avec de nouvelles motorisations. La gamme de moteurs du CX-60 est un peu à contre-courant du reste avec une seule variante hybride rechargeable.

Lexus NX Mazda CX-60 hybride rechargeable

En termes de puissance, c'est le Jaguar F-Pace qui domine, avec une motorisation PHEV de 404 ch et, surtout, un puissant V8 5,0 litres de 550 ch. Le Stelvio Quadrifoglio et ses 510 ch ne fait pas pâle figure et aura aussi son mot à dire.

Essence Diesel Essence micro-hybride Diesel micro-hybride Hybride PHEV Électrique Mercedes GLC 2.0 204 ch, 2.0 258 ch 2.0 197 ch 2.0 313 ch, 2.0 335 ch, 2.0 381 ch Audi Q5 2.0 204 ch, 2.0 265 ch, 2.0 299 ch 2.0 163 ch, 2.0 204 ch, 3.0 286 ch, 3.0 341 ch 2.0 367 ch BMW X3 3.0 510 ch 2.0 184 ch, 2.0 245 ch, 3.0 360 ch 2.0 150 ch, 2.0 190 ch, 3.0 249 ch, 3.0 340 ch 2.0 292 ch 286 ch Jaguar F-Pace 2.0 250 ch, 5.0 V8 550 ch 2.0 163 ch, 2.0 204 ch, 3.0 300 ch 2.0 404 ch Alfa Romeo Stelvio 2.0 200 ch, 2.0 280 ch, 2.9 510 ch 2.2 160 ch, 2.2 190 ch, 2.2 210 ch Lexus NX 2.5 244 ch 2.5 309 ch Mazda CX-60 2.5 328 ch

Les prix

Mercedes n'a pas encore annoncé les prix de son nouveau modèle, mais on peut imaginer une légère augmentation par rapport à la génération sortante. Le prix de départ devrait se situer légèrement au-dessus des 50 000 euros.