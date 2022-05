Dans le courant de l'année prochaine, Audi présentera la nouvelle génération de son crossover Q5. Nous l'avons déjà vu en test plus tôt cette année, et ces nouveaux clichés montrent qu'Audi poursuit son développement. Nous ne savons pas grand-chose sur le modèle, mais on ne s'attend pas à ce qu'Audi change radicalement la formule. Cependant, il recevra un nouveau style à l'intérieur et à l'extérieur et d'autres mises à jour importantes.

Les nouvelles photos montrent que le crossover continue de porter un camouflage intégral, mais les contours des caractéristiques de style dissimulées commencent à être visibles. Le nouveau Q5 sera doté d'un faciès agressif, avec une calandre proéminente à cadre unique flanquée de nouvelles prises d'air de chaque côté. Les phares semblent plus étroits, et le nouveau visage se trouve au-dessus d'une large ouverture du pare-chocs inférieur.

Galerie: Audi Q5 photos espion

13 Photos

Il n'y a pas grand-chose à voir à l'arrière avec ses détails stylistiques traditionnels. Audi utilise des feux arrière de rechange, qui seront modifiés avant le début de la production. Une paire de sortie d'échappement sortent du pare-chocs arrière, mais le reste du design reste caché sous l'enveloppe de camouflage.

Le Q5 semble un peu plus grand que le modèle qu'il remplacera. L'empattement semble également un peu plus long, ce qui pourrait se traduire par un espace de chargement et un espace pour les jambes à la deuxième rangée plus importants. Nous n'avons pas encore vu l'intérieur, mais il devrait être rempli d'écrans, de technologies de sécurité, d'aides à la conduite et des dernières nouveautés en matière d'infodivertissement.

Bien qu'Audi s'oriente vers les véhicules électriques à batterie, le moteur à combustion continuera de jouer un rôle essentiel dans son portefeuille. Cela inclut le Q5 de prochaine génération ; toutefois, nous ne connaissons pas les détails du plan de motorisation d'Audi. On peut s'attendre à ce que le crossover offre une gamme de moteurs à essence et diesel qui seront également dotés d'une assistance hybride légère. Audi vendra probablement une variante hybride rechargeable, et nous savons que le Q5 E-Tron entièrement électrique est également en route.

Le prochain Q5 en est encore aux premiers stades de développement, et nous ne pensons pas qu'Audi le dévoilera avant l'année prochaine. Cela signifie qu'il arrivera probablement chez les concessionnaires pour en 2023. Audi continuera probablement à proposer le Q5 dans un style de carrosserie Sportback, lequel devrait faire ses débuts aux côtés de la carrosserie traditionnelle.