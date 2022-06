Mercedes-Benz GLC (2022)

Le Mercedes-Benz GLC se renouvelle. C'est le modèle le plus vendu du constructeur à l'étoile au cours de ces deux dernières années, et il était hors de question pour Mercedes-Benz de laisser son SUV favori prendre des rides.

"Le nouveau GLC perpétue notre philosophie du design avec sa clarté sensuelle et, à l'instar de l’ensemble de la gamme de SUV, il rayonne d’intelligence et d’émotion", déclare Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG. "Sa beauté et son caractère hors du commun incarnent notre conception du luxe moderne de Mercedes-Benz."

L'avant du véhicule a été redessiné avec des phares qui se prolongent sur la grille de calandre. Dans la partie arrière, le GLC possède des feux en deux parties avec un intérieur "à l'aspect tridimentionnel". Plus bas, les designers ont dessiné des sorties d'échappement en finition chromée, mais qui hélas, ne sont pas fonctionnelles. Pour la première fois, le GLC peut recevoir des habillages au niveau des passages de roues dans le ton carrosserie à partir de la finition AMG Line.

Le GLC mesure désormais 4716 mm de long et 1890 mm de large. Il est donc 60 mm plus long que son prédécesseur, mais cela profite surtout à l'empattement et au volume du coffre qui a augmenté de 50 L pour atteindre un total de 600 L. Son coefficient de pénétration dans l'air est désormais de 0,29, soit deux dixièmes de moins que la précédente génération.

Dans l'habitacle, les designers ont placé un écran LCD de 12,3 pouces (soit 31,2 cm) devant le conducteur. Dans la partie centrale, on retrouve un écran de 11,9 pouces (soit 30,2 cm) légèrement orienté vers le conducteur. Se voulant plus luxueux, le GLC est de série mieux équipé qu'auparavant. Dans sa finition Avantgarde, il offre de série les grands écrans, les sièges chauffants à l'avant ainsi que la recharge à induction.

Le nouveau GLC n'est disponible qu'en hybride avec des moteurs à quatre cylindres. La version hybride rechargeable a une puissance d'entrainement pouvant atteindre 100 KW et 440 Nm de couple. Son autonomie peut atteindre 100 km selon le cycle WLTP grâce à la batterie d'une capacité totale de 31,2 kWh pouvant être rechargée en à peine 30 minutes avec le chargeur CC de 60 KW (en option).

Les motorisations :

GLC 200 GLC 300 GLC 220 d GLC 300 e GLC 400 e GLC 300

e Cylindrée 1 999 cm3 1 999 cm3 1 993 cm3 1 999 cm3 1 999 cm3 1 993 cm3 Puissance 204 ch 258 ch 197 ch 313 ch 381 ch 335 ch Couple 320 Nm 400 Nm 440 Nm 550 Nm 650 Nm 750 Nm 0-100 km/h 7,8 s 6,2 s 8,0 s 6,7 s 5,6 s 6,4 s Vitesse max. 221 km/h 240 km/h 219 km/h 218 km/h 237 km/h 217 km/h

Cette génération peut être dotée en option du Pack Technique. Il comprend un train de roulement à suspension pneumatique Airmatic et une direction de l'essieu arrière (jusqu'à 4,5°). Il est à noter que les hybrides rechargeables sont équipés de série d'une suspension pneumatique et d'un correcteur du niveau sur l'essieu arrière. Le Pack Technique Offroad peut augmenter la garde au sol de 20 mm, il ajoute également une protection anti-encastrement du soubassement.

Avec le mode tout-terrain, le GLC offre un capot moteur transparent grâce aux caméras panoramiques. En effet, l'écran central affiche une vue virtuelle de l'avant de la voiture - y compris les roues - pour que le conducteur puisse aisément détecter les obstacles tels que les nids de poule.

Le nouveau GLC sera produit à Brême, Sindelfingen et Pékin. Les prix n'ont pas encore été communiqués. .