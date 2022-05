Dans le but de devenir "la marque de voitures de luxe la plus précieuse au monde", Mercedes remanie son portefeuille de produits en divisant les modèles en trois catégories : Luxe d'entrée de gamme, Luxe de base et Luxe haut de gamme.

Les voitures compactes seront nettement moins mises en avant à l'avenir, car le plan prévoit que plus de 75 % des investissements seront réalisés dans des véhicules plus grands et plus chers, dont nous savons tous qu'ils ont des marges bénéficiaires plus élevées.

À cette fin, le constructeur allemand réduira le nombre de variantes des modèles "Entry Luxury" de sept à quatre. Cependant, Mercedes ne donne pas de détails sur les véhicules compacts qui vont être supprimés. Nous vous rappelons que la marque à l'étoile vend les petites voitures suivantes : Classe A, Classe A berline, Classe A berline à empattement long (Chine), Classe B, CLA, CLA Shooting Brake et GLA.

63 Photos

Mercedes a d'autres nouvelles à partager concernant l'entrée de gamme en annonçant qu'elle lancera le premier modèle électrique sur la plateforme dédiée MMA en 2024. Ce véhicule à zéro émission inaugurera également le nouveau système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS) dans le cadre de la politique technologique du constructeur. C'est apparemment ce que veulent les acheteurs de cette catégorie : "Ces changements repositionneront Mercedes-Benz dans ce segment, en répondant plus précisément aux souhaits des clients exigeants."

La catégorie "Core Luxury" regroupera les modèles de la Classe C et de la Classe E avec leurs dérivés. La marque premium allemande confirme que ces derniers passeront à la prochaine génération de modèles en 2023 pour rejoindre les EQE et EQE SUV basés sur la plate-forme EVA2. En utilisant les mêmes soubassements de la voiture électrique, Mercedes prévoit de lancer un modèle supplémentaire spécifiquement développé pour le marché chinois.

Quant à la catégorie du luxe haut de gamme, elle englobera tous les produits des divisions AMG et Maybach, ainsi que la Classe S, Classe G et GLS. Ils côtoieront l'EQS et le SUV EQS ainsi que des "modèles en édition limitée et des véhicules de collaboration exclusive". Idéalement, Mercedes vise à augmenter les ventes de voitures haut de gamme d'environ 60 % d'ici 2026 par rapport à 2019. Dans l'intervalle, elle vise une marge d'exploitation d'environ 14 % d'ici le milieu de la décennie.

Plus tard, le concept AMG Vision présentera en avant-première une plate-forme sur mesure baptisée AMG.EA pour les voitures de sport électriques qui feront leurs débuts en 2025. Du côté de Maybach, le SUV EQS portant le double logo M arrivera sur le marché en 2023. Il est intéressant de noter que Mercedes confirme qu'une Maybach SL est en préparation. Quant au Classe G, l'EQG, qui arrivera en 2024, sera le premier véhicule électrique de la firme à utiliser un bloc de batteries à plus haute densité grâce à la chimie des anodes en silicium.

Dans le même ordre d'idées, la nouvelle "série MYTHOS" consistera en des voitures spéciales en série limitée qui seront vendues strictement "aux amateurs et collectionneurs les plus dévoués de Mercedes-Benz". La société va jusqu'à dire que chaque modèle aura sa place aux côtés du "panthéon historique des grands".