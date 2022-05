La boîte de vitesses manuelle est en voie d'extinction. Rares sont les constructeurs à encore proposer ce type de boîte, et selon un porte-parole de Mercedes-Benz, le constructeur à l'étoile s'apprête à la retirer définitivement de son catalogue.

D'après le site Automobilwoche, la transmission manuelle sera abandonnée dès l'année prochaine, lors du lancement de nouveaux modèles à l'étoile qui seront donc exclusivement commercialisés avec des transmissions automatiques. L'idée de Mercedes-Benz est de réduire "la complexité de ses modèles", d'autant plus qu'avec l'émergence des véhicules électriques et hybrides, les clients sont plus nombreux à ne plus passer les rapports. Elle est aujourd'hui proposée de série sur la majorité des modèles de la marque à l'étoile.

"Avec l'électrification croissante, nous constatons que la demande des clients se déplace vers la mobilité électrique, les batteries et les systèmes de propulsion (partiellement) électriques", a déclaré le porte-parole de Mercedes. En conséquence, Mercedes-Benz "cessera progressivement de proposer des boîtes de vitesses manuelles".

Il faut aussi garder en tête que Mercedes-Benz a un nouveau plan stratégique qui se concentre davantage sur les véhicules de luxe et premium. Dans le segment des compactes, le constructeur allemand va réduire son offre de sept à seulement quatre modèles. Or, la boîte manuelle est justement proposée aujourd'hui à bord des compactes. Leur disparition entrainera fatalement la mort de la transmission manuelle.

Mercedes-Benz n'est qu'un exemple de ce phénomène. Il pourrait être suivi dans les années à venir par d'autres constructeurs comme Audi, Volkswagen, etc. À terme, la boîte manuelle sera exclusive aux voitures sportives. BMW en est le parfait exemple avec ses M3 et M4. C'est également le cas de Porsche avec sa splendide 911 Sport Classic.

Pour rappel, chez Mercedes-Benz, la transmission manuelle est seulement disponible pour les Classe A, Classe B et CLA.