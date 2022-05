Mercedes a un programme chargé en perspective, puisqu'elle souhaite réduire le nombre de ses voitures d'entrée de gamme de sept à quatre, afin de dégager des marges bénéficiaires plus importantes avec des voitures plus grandes et plus chères.

Pour y parvenir, la marque de luxe allemande a décidé d'investir plus de 75 % dans les véhicules du segment supérieur, et donc de moins compter sur les modèles compacts. Un autre changement majeur aura lieu au sein du réseau de distribution.

L'étoile à trois branches se concentre sur l'augmentation du nombre de ventes directes en introduisant ce modèle "d'agence" sur 15 marchés supplémentaires d'ici le milieu de la décennie, contre seulement cinq aujourd'hui. Si tout se passe comme prévu, 80 % du volume réalisé en Europe le sera par le biais de ventes directes d'ici 2025. En s'engageant dans cette voie, Mercedes pourra non seulement avoir plus de contrôle, mais aussi réduire les coûts de distribution.

À ce propos, son réseau de distribution sera remanié en supprimant 10 % des concessionnaires dans le monde d'ici 2025. Trois ans plus tard, il y aura jusqu'à 20 % de concessions en moins en Allemagne. Automotive News Europe cite Bettina Fetzer, vice-présidente de la communication et du marketing, selon laquelle Mercedes a besoin de moins de grands concessionnaires sur les marchés matures. Cependant, de nouveaux points de vente sont ajoutés en Chine. De plus, des salles d'exposition dédiées à Mercedes-AMG, Maybach et au Classe G sont également à l'ordre du jour.

Entre-temps, Mercedes estime que les ventes en ligne vont gagner en popularité dans les années à venir, à tel point que d'ici 2025, un acheteur sur quatre achètera sa prochaine voiture en faisant quelques clics de souris. M. Fetzer a mentionné que "les clients sont de plus en plus jeunes, riches et numériques". Par conséquent, ils sont plus disposés à faire leurs achats en ligne plutôt que de se rendre chez l'un des 6 500 concessionnaires du monde entier. Sur son marché national, l'entreprise exploite environ 1 000 points de vente.

Dans le même temps, Mercedes s'aventure davantage sur le terrain du luxe en préparant une Maybach SL, un Classe G électrique et une gamme Mythos de voitures spéciales ultra-limitées. La pénurie de micropuces a été en quelque sorte une bénédiction, car la société a gagné plus d'argent en donnant la priorité à la distribution de semi-conducteurs aux voitures les plus luxueuses.

Même si le volume des ventes a dû souffrir, les bénéfices ont été sains. Cela a montré à Mercedes qu'elle pouvait se concentrer davantage sur les véhicules plus grands et plus luxueux au détriment des offres compactes.