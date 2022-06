Mercedes-Benz a élaboré une nouvelle stratégie axée sur des voitures plus onéreuses et dont les marges sont les plus élevées. Baptisé "The Economics of Desire", ce plan s'articule autour de trois catégories de véhicules que sont : Entry Luxury, Core Luxury et Top-End Luxury. Par ailleurs, le constructeur à l'étoile prévoit que 75% de ses investissements futurs seront destinés aux véhicules haut de gamme.

La gamme Entry Luxury sera donc allégée, en passant de sept à seulement quatre modèles. Pour le moment, Mercedes-Benz n'a pas indiqué quels modèles seront prochainement supprimés de la gamme, cependant, le journal allemand Handelsblatt cite des sources proches du constructeur et annonce que les Classe A et Classe B seront arrêtées dès 2025.

Mercedes Classe A Mercedes Classe B

Le journal allemand précise que la Mercedes-Benz CLA restera en vie, tout comme la CLA Shooting Brake qui paradoxalement a moins d'adeptes que la Classe A. Les GLA et GLB ne devraient pas être retirées du catalogue, une nouvelle génération pourrait même arriver dans quelques années. Celle-ci sera basée sur la plateforme MMA, tout comme le nouveau modèle annoncé lors de la présentation de ce plan stratégique.

En attendant d'en savoir plus, Mercedes-Benz travaille actuellement sur la version restylée de la Classe A. Ce modèle a déjà été aperçu par les photographes espion, nous pensons que les changements seront mineurs car l'actuelle génération n'a pas pris une seule ride face à ses concurrentes.

Galerie: Mercedes-Benz Classe A restylée photos espion

12 Photos

Parallèlement, le constructeur allemand commercialisera des modèles en édition limitée dans la catégorie Top-End Luxury. En effet, Mercedes a annoncé le lancement d'une nouvelle série de modèles regroupés sous le nom "MYTHOS". Ce sont des voitures spéciales vendues strictement "aux amateurs et collectionneurs les plus dévoués de Mercedes-Benz". Le premier modèle pourrait être la Mercedes-AMG SL Speedster.

Avant de terminer, il est à noter que Mercedes vise à augmenter les ventes de voitures haut de gamme de 60% d'ici 2026 par rapport à 2019. Le constructeur espère aussi atteindre une marge d'exploitation de 14% d'ici 2025.