"Economics of Desire", c'est ainsi que Mercedes a nommé sa nouvelle stratégie. De grands changements sont prévus, car la marque à l'étoile se concentrera davantage sur les modèles plus grands et plus coûteux au détriment de ses produits d'entrée de gamme. Le nombre de voitures compactes sera réduit de sept modèles à quatre pour la catégorie "Entry Luxury". La marque allemande lui réserve moins de 25 % de ses investissements totaux.

L'un des nouveaux modèles d'entrée de gamme a été présenté par le designer en chef Gorden Wagener, et nous nous devions naturellement de prendre une capture d'écran. Il s'est abstenu d'entrer dans les détails, se contentant de dire que la mystérieuse voiture sera "la plus sophistiquée et la plus avancée technologiquement". Il a aussi ajouté qu'elle sera une véritable voiture de luxe dans son segment.

À première vue, c'est une berline élégante qui nous fait penser à la nouvelle CLA. Comme le constructeur compte réduire le nombre de modèles dans ce segment, il pourrait s'agir d'un modèle unique pour remplacer les actuels Classe A et CLA.

Le modèle en question devrait reposer sur la plateforme MMA déjà annoncée et dont le lancement est prévu en 2024. Cette architecture sera d'abord (mais pas exclusivement) électrique. C'est exactement le contraire de la stratégie utilisée pour les crossovers EQA, EQB et EQC, car ces trois véhicules électriques sont issus de plateformes à moteur à combustion interne.

Les leçons tirées du concept Vision EQXX seront mises à profit dans ces nouveaux modèles compacts pour que l'autonomie ne soit plus un problème, même pour les petits véhicules. Dans une interview accordée à Motor1.com au début de l'année, Markus Schäfer, directeur de la technologie chez Mercedes-Benz, nous a prévenus que les VE seront plus chers que les modèles thermiques, car la parité des coûts ne sera pas atteinte à court terme.