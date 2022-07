Avis 7.5 / 10

Les SUV sont la poule aux œufs d'or des constructeurs automobiles. Qu'ils soient petits, moyens ou grands, ils ont envahi nos routes et cela n'est pas près de s'arrêter. Ils ne sont normalement pas destinés à briller par leurs performances sportives, mais les choses sont en train de changer.

Même les constructeurs réputés pour leurs voitures de sport ont succombé à cette mode. Lamborghini vit ses meilleures années grâce à l'Urus, Aston Martin vient de commercialiser le SUV le plus puissant, et Ferrari est en train de finaliser le développement de son Purosangue.

Mercedes-AMG ne déroge pas à la règle. Les aficionados de la marque d'Affalterbach ont l'embarras du choix à condition d'y mettre le prix : GLA 45, GLC 63, GLE 53, GLE 63, GLS 63, G 63 et G 65.

"Poussez-vous de la route"

Pour ce nouvel essai, nous n'avons pas pris le volant du SUV Mercedes-AMG le plus puissant qui existe, mais avec 435 ch, nous n'étions pas contrariés. Le Mercedes-AMG GLE 53 Coupé est le protagoniste de cet essai. Lors de notre première rencontre, nous étions intimidés face à cette bestiole au gabarit très imposant. Avec 4 m 94 de long et un peu plus de 2 m de large, le GLE 53 Coupé occupe beaucoup d'espace, et dès les premières minutes à son volant, nous avons très vite compris qu'il était préférable de ne pas circuler en centre-ville (nous avons quand même tenté l'expérience).

Sa face avant parait timide, malgré son immense calandre Panamericana, son capot galbé et la lame du bouclier en forme de moustache. Ce n'est qu'à l'arrière que le GLE 53 AMG Coupé montre son vrai tempérament, celui d'une voiture de sport avec un bel extracteur d'air et une quadruple sortie d'échappement.

Cela est accentué par la présence d'un béquet, de jantes 22 pouces et d'énormes étriers de frein rouges. Même les personnes les moins attirées par l'automobile ne manquent pas de regarder ce dinosaure rouler. Le GLE 53 AMG Coupé est avant tout une voiture de luxe, bonne nouvelle, le grand public semble encore réceptif à ce genre de voiture. Aussi parce qu'il est intimidant et qu'il impose le respect.

Luxueux à bord

Tel un tout-terrain, il faut d'abord mettre un pied sur le marchepied afin de pénétrer plus facilement à bord. Le GLE est commercialisé depuis au moins deux années et ne bénéficie donc pas du nouveau style Mercedes-Benz visible à bord de la Classe S et de la Classe C.

Cela dit, son intérieur est digne des meilleures voitures de luxe avec un écran central et un tableau de bord numériques regroupés dans une seule et même interface. Son design intérieur est séduisant, ses matériaux sont de bonne facture et ses finitions ne souffrent d'aucune critique. Et que dire du volant recouvert d'Alcantara que nous avons beaucoup apprécié. Sans parler des finitions en carbone véritable, des éléments en aluminium et des lumières d'ambiance.

Nous sommes sur un sans-faute, hélas, cet environnement mérite un certain temps d'adaptation. Pour ne rien vous cacher, il nous aura fallu quelques jours d'utilisation pour nous habituer. Des boutons sont présents absolument partout, et pour ne rien arranger, les deux écrans regorgent de fonctionnalités et d'informations. Certains boutons sont redondants, comme pour le changement des modes de conduite accessibles via le volant ou à travers le bouton Dynamic de la console centrale. Ce n'est qu'un exemple, il aurait été préférable de réduire le nombre de boutons afin d'améliorer l'ergonomie générale.

On regrette aussi que les assistants d'aide à la conduite ne soient désactivables qu'à partir de l'écran central. Le maintien actif dans la voie est intrusif, et il faut impérativement fouiller dans les menus à chaque démarrage du véhicule pour le désactiver. Un énième bouton pour l'activer/désactiver (comme le start and stop) ne serait pas de trop.

L'écran central est tactile, mais il est également possible de naviguer à travers les menus via le pavé tactile placé juste au-dessus du repose main. Sensible, plusieurs fois le câble USB de notre smartphone l'a effleuré entraînant un déchaînement d'actions de l'écran central. Il faut aussi noter que le pavé tactile, l'écran et les éléments noirs laqués laissent beaucoup de traces de doigts et attirent la poussière. Le chiffon microfibre est donc indispensable !

On ne manque pas d'espace au niveau des places arrière. Que ce soit pour la tête que pour les jambes, l'espace est très correct malgré un pavillon de toit incliné et un coffre XXL. Mais ne vous attendez pas non plus à un très grand espace, c'est tout juste suffisant pour transporter confortablement deux personnes, et pour tout vous dire, des SUV plus petits en offrent davantage. Entre style et praticité, il fallait faire un choix. Nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur, car le GLE existe aussi en carrosserie standard. Ceux qui cherchent absolument du volume se tourneront naturellement vers le GLE classique.

À l'aise, en (presque) toutes circonstances

Si nous avons essayé le GLE 53 Coupé, ce n'est pas pour pointer du doigt des éléments de détails insignifiants aux yeux des clients cibles. Le 53 peut être considéré comme étant le "petit" 63. À la place du V8, Mercedes-AMG a logé un moteur six cylindres en ligne de 3.0 L bi-turbo associé à un système électrique de 48V. Au total, le GLE 53 Coupé revendique 435 ch et un couple de 500 Nm.

Sur papier, sa puissance est flatteuse, ce gros SUV est plus puissant que la Mercedes-AMG A 45 et ses 421 ch. Son problème ? Son poids ! Avec plus de 2.3 tonnes sur la balance, difficile de nous coller au fond du siège lors des accélérations. Mais ne vous méprenez pas, le GLE 53 AMG n'est pas pour autant une mauvaise voiture.

Disons qu'avec son gabarit de mammouth et son poids d'éléphant, il n'est pas facile de faire des miracles. Cela dit, en mode Sport +, une accélération depuis l'arrêt ne vous prendra que 5,3 secondes pour franchir les 100 km/h. C'est le même chrono qu'une Golf 8 GTI Clubsport par exemple. Pour améliorer l'expérience, Mercedes-AMG n'a pas oublié de l'équiper d'une ligne d'échappement particulièrement sonore. Qu'il est plaisant d'entendre les pétarades lors des passages de rapports et les levées de pied.

Un simple passage en mode confort et le GLE 53 AMG devient muet et très doux à conduire, et c'est là toute la magie de ce véhicule aux multiples facettes. Car oui, en mode confort, la suspension pneumatique est douce, les accélérations sont plus linéaires (à condition de ne pas appuyer comme un bourrin) et la direction agréable. Le GLE 53 est comme la belle et la bête, il s'adapte à votre humeur et peut aussi bien se conduire comme un bon père de famille qu'un jeunot en voiture de location surpuissante.

Pour le mettre à l'épreuve, nous l'avons emmenée en balade sur des routes de montagne. Sa direction nous a épatés tant elle est consistante et précise, de même pour sa transmission qui passe les rapports à la vitesse de l'éclair. Cette version du GLE ne s'écrase quasiment pas sur ses appuis grâce à une barre antiroulis électromécanique qui corrige constamment l'assiette de la voiture. Les freins de 400 mm de diamètre à l'avant avec des étriers à deux pistons tiennent bons, mais chauffent rapidement. Cela se traduit par une pédale de frein plus spongieuse.

Le Mercedes-AMG GLE 53 Coupé n'est définitivement pas taillé pour rouler à toute allure en montagne ou sur des routes de compagne. Il peut le faire, mais les limites physiques le rattrapent et brident tout plaisir. Son truc à lui, ce sont les portions d'autoroute ou les départementales sur lesquelles il est très à l'aise. C'est une sorte de TGV capable de foncer à grande vitesse dans un confort de haut vol et dans une sécurité absolue.

Ne comptez pas faire des économies de carburant en roulant avec cet engin. Lors de notre essai s'étalant sur plusieurs jours, nous avons relevé une consommation moyenne de 14 L/100 km. Sachant que le GLE 53 AMG Coupé a un réservoir de 85 L et que le litre de SP98 coûte 2,20 €/L au moment de la rédaction de l'essai, on vous laisse faire le calcul d'un plein de carburant et de son autonomie.