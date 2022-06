Mercedes poursuit les célébrations du 55ème anniversaire de sa division AMG. Après avoir présenté les éditions spéciales du Classe G, de la Classe A et du CLA, le constructeur allemand dévoile l'Edition 55 dédiée au GLE et GLE Coupé.

Six modèles Mercedes-AMG différents (de la discrète 53 à la sauvage 63 S) ont été remaniés avec des livrées intérieures et extérieures uniques. Il sera donc désormais encore plus compliqué de passer inaperçu avec un tel engin.

Reconnaissable au premier coup d'œil

Le GLE Edition 55 se distingue par sa livrée grise sur les flancs et ses jantes en alliage de 22 pouces disponibles en noir métallisé et blanc diamant métallisé avec des inserts gris foncé. Cette série spéciale reçoit aussi quelques logos "Edition 55" et un bouchon de réservoir chromé portant l'inscription AMG.

L'habitacle reçoit également quelques éléments spécifiques avec une sellerie en cuir Nappa noir et rouge, des éléments en fibre de carbone et un volant AMG Performance avec une jante en microfibre. Le logo "Edition 55" apparaît également sur le tableau de bord et les tapis de sol, tandis que les seuils de porte reçoivent un le lettrage AMG éclairé en rouge.

Jusqu'à 612 ch avec un apport électrique

Comme mentionné ci-dessus, le GLE et le GLE Coupé Edition 55 sont disponibles en versions 53, 63 (non disponible en France) et 63 S. La première est équipée d'un six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 435 ch et 520 Nm pour un 0 à 100 km/h abattu en 5,3 secondes et une vitesse limitée électroniquement à 250 km/h.

Les versions 63 reçoivent toutes deux le V8 4,0 litres bi-turbo avec, respectivement, 571 et 612 ch. Le 0 à 100 km/h réclame seulement 3,8 secondes pour la version 63 S. Ici, la vitesse de pointe peut atteindre 280 km/h en option.

Tous ces modèles sont dotés d'une micro-hybridation avec la technologie EQ Boost. La voiture intègre un petit moteur électrique de 16 kW qui fournit de la puissance supplémentaire lors des phases d'accélération. Tous les modèles sont associés à une boîte automatique à neuf rapports.