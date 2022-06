Mercedes-AMG se prépare à faire ses adieux à la Classe E et à son iconique moteur V8. Le constructeur allemand a dévoilé la E 63 S 4Matic+ Final Edition, une édition spéciale limitée à 999 exemplaires, aussi bien en break qu'en berline.

La Final Edition réunit le summum du luxe et de la performance, avec des équipements exclusifs et une foule de détails uniques pour fêter dignement la fin de carrière de l'une des Mercedes-AMG les plus puissantes de la gamme.

Du luxe à perte de vue

La Final Edition est uniquement disponible avec une teinte "Matt Graphite Grey Magno" et avec des jantes en alliage de 20 pouces peintes en noir brillant. Le noir est l'un des éléments distinctifs de cette E 63 S, nous retrouvons également le pack AMG Night qui comprend le splitter, les jupes, les coques de rétroviseurs et les inserts du bouclier arrière peints en noir brillant.

Les sorties d'échappement trapézoïdales chromées et les badges AMG viennent donner un peu de "couleur" à l'ensemble. En outre, il est possible de choisir un pack Carbone avec de nombreux éléments confectionnés de ce matériau.

Dans l'habitacle, nous avons le droit au pack AMG Performance Seats qui intègre des sièges sport chauffants et à réglage électrique recouverts de cuir Nappa noir avec des surpiqûres jaunes contrastantes. La console centrale est pourvue d'un badge "AMG FINAL EDITION 1 of 999" pour souligner exclusivité du modèle.

Sous le capot, rien ne change, nous retrouvons l'excellente V8 4,0 litres bi-turbo dont la puissance est portée à 612 chevaux.

À quoi ressemblera la nouvelle Classe E ?

La Classe E de nouvelle génération a déjà été immortalisée par nos photographes espions et devrait être annoncée officiellement en 2023. Les prototypes présentaient des lignes assez conservatrices et un design dans la lignée du modèle actuel. Les plus grandes innovations sont attendues sous le capot, où nous pourrions trouver plusieurs motorisations PHEV.

La future Mercedes-AMG E 63 devrait, comme la Classe C, abandonner son V8 au profit d'un quatre cylindres 2,0 litres hybride dont la puissance devrait dépasser les 700 chevaux.