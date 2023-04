Le point culminant de la campagne de teasing de Land Rover arrivera le 31 mai lorsque le super-SUV fera ses débuts officiels. Pour l’heure, Motor1 USA partage une énième vidéo espion avec le nouveau modèle, captée lors d'une séance d'essais à grande vitesse sur le Nürburgring.

Ce que l’on voit, sur la vidéo ci-dessus, est véhicule d'essai Range Rover Sport SV camouflé qui enchaîne les kilomètres sur la célèbre piste allemande. Il semble que la plupart (sinon la totalité) des faux panneaux de carrosserie aient maintenant disparu et que le SUV porte désormais sa carrosserie de production finale. Le camouflage, cependant, garde la plupart des détails invisibles à l'œil nu.

Comme un air de BMW

Le design n'est pas l'élément marquant du RR Sport SV mais les choses deviennent plus intéressantes lorsque l’on se penche vers le capot. Selon des informations non officielles, le modèle passera du V8 suralimenté de 5,0 litres, de son prédécesseur, à un V8 bi-turbo de 4,4 litres d'origine BMW.

Le nouveau Range Rover Sport tire déjà sa puissance de l'un des meilleurs moteurs à combustion de Bavière et pour la version SV, elle serait équipée d’un bloc BMW M.

En supposant que cette rumeur se confirmera, à quoi pouvons-nous nous attendre ? Les moteurs S63 et S68 de BMW sont évidemment les candidats les plus logiques mais le premier est progressivement abandonné par le constructeur allemand.

Cela signifie peut-être que le S68 hybride a plus de chances de se retrouver sous le capot du Range Rover avec sa puissance de 614 chevaux et son couple de 749 Nm de couple. Il convient de mentionner qu'il s'agit de la puissance maximale des X5/X6 M compétition 2024 et qu'elle pourrait légèrement différer dans le Range Rover Sport SV.

Enfin, vous avez probablement remarqué que nous utilisons maintenant le suffixe SV au lieu de l'ancien SVR. Land Rover a confirmé que le "Range Rover Sport le plus rapide, le plus dynamique et le plus avancé technologiquement de tous les temps" recevra un nom simplifié pour sa nouvelle génération et, dans un premier temps, il sera disponible exclusivement en tant que modèle sur commande, en édition limitée.