La date de lancement de la toute première voiture 100% électrique de Land Rover approche désormais à grands pas. La marque promet que son ADN ne sera pas perdu avec cette révolution.

Les commandes pour le Range Rover électrique seront ouvertes dans le courant de l'année, avant que la voiture ne soit commercialisée à la fin de l'année 2024. Il s'agira du premier Land Rover électrique produit par le groupe Jaguar Land Rover. Il sera produit sur le site britannique des Midlands.

Le Range Rover EV sera basé sur la plateforme MLA, qui supporte à la fois les motorisations hybrides à moteur à combustion interne et les motorisations entièrement électriques du groupe.

Nick Collins, directeur du programme automobile de JLR, a déclaré que le mastodonte "offrirait les vraies valeurs de Range Rover", notamment "les capacités tout-terrain, la convivialité et le raffinement" qui caractérisent le Range, dans le cadre d'une approche "sans compromis". "Ce sera une référence en matière de luxe raffiné et un testament pour ce que cette marque créera", a-t-il ajouté.

C’est avec cette même plateforme que Jaguar Land Rover dirigé par Thierry Bolloré a l’intention de lancer d’autres véhicules électriques dans un second temps. Le premier objectif pour le groupe est de proposer d’ici 2030 un modèle électrique sous chacun de ses blasons emblématiques : Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar. Il est intéressant de noter que le directeur du programme Land Rover, Nick Miller, a déclaré au site Autocar que l'architecture MLA pouvait également accueillir un groupe motopropulseur à hydrogène, ce qui signifie qu'un Range Rover FCEV pourrait être envisagé dans le cadre de la poursuite du programme de développement de l'hydrogène Project Zeus de la société.

Du 100% électrique dans le groupe d’ici peu

Tous les modèles Land Rover proposeront une motorisation entièrement électrique d'ici à la fin de la décennie, conformément à l'ambition de la marque d'atteindre une part de 60 % de ventes de véhicules électriques à cette date. D’ici 2036, ce sont toutes les ventes du groupe qui seront électrique, assure le groupe.

Niveau performances et gamme, le Range Rover électrique se veut un concurrent du BMW iX et du Mercedes-Benz EQS. Pour conserver toutes ses chances de se distinguer et séduire sa solide base de clientèle, Land Rover ne fera pas de révolution stylistique et gardera son design caractéristique bien ancré.