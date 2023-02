Déjà six ans que le Range Rover Velar a fait ses débuts. Il aura fallu attendre tout ce temps pour avoir le droit à un restylage. Le Velar s'offre une mise à jour qui concerne principalement les technologies embarquées. Les différents Range Rover sont d’ores et déjà connu pour leur très grand confort, cependant la marque anglaise veut aller encore plus loin avec le nouveau Velar.

Nous n’aurons pas de grands changements à l’extérieur mis à part quelques détails, pour que le Velar puisse se rapprocher des standards de ses frères. Il hérite de phares avant à LED avec un effet tridimensionnel ainsi que d’une calandre et des pare-chocs redessinés. Deux couleurs ont été ajoutées au catalogue, à savoir, le Metallic Varesine Blue et le Premium Metallic Zadar Grey.

Un intérieur remanié

Les changements se feront à l’intérieur. Le Velar reçoit un tout nouvel écran d’infodivertissement central incurvé de 11,4 pouces. La position de l’écran sur le tableau de bord n’a pas été choisie au hasard explique la marque. En effet, elle minimise les reflets et les distractions pendant la conduite. Land Rover promet que la plupart des fonctions sont accessibles en seulement deux touches comme la climatisation, la navigation ou encore les différents modes de conduite. Comme Tesla, ce nouveau Velar sera capable de recevoir des mises à jour à distance.

Ce Velar de nouvelle génération s’équipe de sièges avec un nouveau design et une nouvelle garniture "durable" sans cuir. Cette dernière sera composée de matériaux garantissant, selon la marque, la même qualité. Pour le confort de tous dans l’habitacle, le Velar pourra être équipé de l’Active Road Noise Cancellation qui "annule" le bruit extérieur grâce à l’utilisation de 17 haut-parleurs du système audio Meridian 3D Surround Sound.

Pour l’instant, nous n’avons que ces informations à vous communiquer sur ce nouveau Velar pour le marché européen. Concernant le marché américain, quatre versions du Velar seront proposées, à savoir, le P250 S et le P250 Dynamic SE, tous deux équipés du moteur 2,0 L Turbo de 247 ch et respectivement au prix de 56'600 € et 58'600 €. Il y aura aussi les version P400 Dynamic SE et le P400 Dynamic HSE, tous deux équipés du moteur 3,0 L Turbo de 395 ch et respectivement au prix de 65'000 € et 72'100 €.

Galerie: Land Rover Range Rover Velar 2023