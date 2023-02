Depuis quelques semaines, Mazda vante les mérites de son dernier véhicule, le CX-90. La marque japonaise promet un véhicule à la fois puissant et efficace, basé sur une plateforme à propulsion et doté de caractéristiques sportives. L'émotion est également au rendez-vous, qu'il s'agisse de la conduite ou d'un design suffisamment large pour accueillir trois rangées de sièges.

Maintenant, l'attente est terminée. Le Mazda CX-90 2024 est révélé et, avec une puissance maximale de 340 chevaux, il s'agit bien du véhicule de série le plus puissant jamais produit par la société. Il s'agit également d'un véhicule hybride, dont la propulsion électrique varie en fonction du groupe motopropulseur choisi. À l'intérieur, vous trouverez de l'espace pour huit personnes dans un habitacle alliant le luxe et l'esthétique japonaise traditionnelle. Et oui, il y a un peu de MX-5 Miata dans ses soubassements, offrant un peu plus de sportivité à ce SUV.

Deux options hybrides, une transmission

Le moteur 3,3 L turbocompressé à six cylindres en ligne de Mazda ne devrait plus être une surprise. Cependant, il est considérablement plus puissant ici, développant 340 ch. Il ne s'agit toutefois pas d'une pure puissance de combustion, puisque Mazda insère un petit moteur électrique entre le moteur et la transmission. La firme ne donne pas de détail technique, mais le moteur est suffisamment puissant pour déplacer le CX-90 à faible vitesse sans avoir besoin du moteur à combustion interne.

La deuxième option est le groupe motopropulseur PHEV e-Skyactiv de Mazda. Un quatre cylindres de 2,5 L travaille avec un moteur électrique pour générer une puissance combinée de 323 ch. Une batterie de 17,8 kWh alimente le moteur, ce qui permet au CX-90 d'effectuer des trajets plus longs en mode 100% électrique. Si tout cela vous semble familier, il s'agit de la même configuration que celle proposée dans le CX-60. Le CX-90 a probablement une autonomie similaire d'environ 40 km en mode tout électrique. Notez que nous disons "probablement", Mazda n'ayant pas encore annoncé les chiffres officiels de l'autonomie du CX-90.

Quelle que soit la motorisation, deux choses restent inchangées. La traction intégrale est de série, et la puissance est transmise au sol par une nouvelle transmission automatique à huit rapports qui abandonne le convertisseur de couple de l'ancienne génération. Grâce à l'électrification, Mazda affirme que la transmission de la puissance est douce et directe tout en améliorant l'efficacité. Nous devrons croire Mazda sur parole sur ce dernier point, car le constructeur n'est pas prêt à communiquer les chiffres concernant l'accélération ou la vitesse de pointe.

Mazda équipe le grand SUV du système Kinematic Posture Control, qui a fait ses débuts sur la Miata 2022 pour donner à la voiture de sport une meilleure assise et de meilleures sensations dans les virages. Le système applique une légère pression de freinage sur la roue arrière intérieure dans les virages. Selon Mazda, ce système contribue à supprimer le roulis de la carrosserie tout en donnant une sensation de douceur dans la direction du CX-90.

Trois rangées de sièges

Mazda espère que l'intérieur luxueux du CX-90 saura séduire les passagers. Un écran central d'info-divertissement de 12,3 pouces trône au sommet du tableau de bord, complété par une série de commandes tactiles. Un autre écran numérique est disponible pour le conducteur, et selon les options choisies, des fonctionnalités comme la climatisation de la troisième rangée de sièges et les ports de charge USB-C sont disponibles. La liste complète des options sera disponible ultérieurement.

De multiples matériaux, du cuir Nappa au bois et au chrome, se retrouvent dans tout l'intérieur. Le tableau de bord présente un tissu spécial avec des surpiqûres japonaises traditionnelles pour un look distinctif. Comme pour les autres détails, Mazda n'offre pas encore de données sur des éléments tels que l'espace pour la tête, l'espace pour les jambes ou l'espace de chargement.

Plus de courbes, moins de lignes

Dans un monde où les SUV ont une allure robuste, aux arêtes et aux angles contrastés, Mazda donne au CX-90 une allure plus organique. Sa partie arrière est presque disproportionnée, afin de pouvoir accueillir trois rangées de sièges. Différents ensembles de garnitures permettent d'ajouter ou de retirer du chrome, et des roues de 21 pouces sont disponibles. Une nouvelle teinte extérieure appelée Artisan Red fait ses débuts et les aides à la conduite i-Activsense sont offertes. Certains systèmes comme le régulateur de vitesse actif, le freinage dynamique et la surveillance des angles morts sont inclus dans l'équipement de série.

Bien que les débuts de la Mazda CX-90 pour 2024 soient officiels, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Attendez-vous à obtenir plus d'informations de la part de Mazda dans les semaines à venir, à mesure que nous nous rapprochons de la date de mise en vente du CX-90.