Le nouveau Mazda CX-90 sera révélé dans son intégralité le 31 janvier, mais la campagne teaser ne laisse pas une grande place à l'imagination. La dernière vidéo se concentre sur le design. Si nous pouvons apercevoir quelques éléments de l'extérieur du grand SUV, le sujet principal de cette vidéo reste l'intérieur.

D'après ce que l'on voit, l'habitacle semble plutôt luxueux. Les constructeurs automobiles adorent parler "d'émotion" à propos de leurs véhicules, et Mazda ne fait pas exception à la règle. L'entreprise utilise un mélange de couleurs neutres et de surpiqûres japonaises traditionnelles sur le tableau de bord. Au fur et à mesure que ce CX-90 se dévoile, nous voyons un mélange de gris clair, de gris foncé et de blanc accentué de chrome et de boiseries.

Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse réellement de bois. La designer d'intérieur Becki Owens fait une apparition dans cette vidéo, discutant des couleurs et des textures pour l'intérieur. Elle manipule un échantillon de bois avec un autocollant au dos portant la mention Stoneform, qui est un revêtement de sol alternatif au bois qu'elle a conçu. On peut également voir que le gros SUV de Mazda conserve un levier de vitesse ainsi qu'une foule de commandes tactiles.

En ce qui concerne les éléments de design à l'extérieur, une nouvelle couleur appelée Artisan Red est dévoilée. C'est apparemment la nuance de rouge que nous avons vue sur d'autres teasers du CX-90. En outre, la vidéo donne également un aperçu de la carrosserie du CX-90. Le langage du design de Mazda utilise principalement des formes arrondies et organiques plutôt que des bords anguleux.

À cinq jours de la grande présentation, il est difficile de dire si nous verrons un autre teaser du CX-90. Nous savons déjà qu'il sera équipé du I6 3,3 L turbocompressé de Mazda développant 340 chevaux.