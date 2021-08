La flotte de voitures de police au Brésil évolue, du moins au sein de la police fédérale des autoroutes, où quelques voitures de luxe de marques comme Mercedes et Land Rover sont venues s'ajouter. Selon la publication sur le profil Instagram du PRF, les véhicules proviennent de saisies effectuées contre le crime organisé.

La présentation des nouveaux véhicules a eu lieu lors d'une cérémonie célébrant le 93e anniversaire de la police fédérale des routes. Selon l'institution, toutes les voitures de luxe, allant des berlines allemandes aux SUV anglais, ont été saisies grâce à l'opération Status, orchestrée par le bureau du procureur fédéral du Mato Grosso do Sul.

Galerie: Voitures de la police brésilienne (2021)

7 Photos

Au total, 7 voitures ont été saisies. La flotte est composée de Mercedes-Benz E300, Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover Velar, Jeep Grand Cherokee, Toyota Tundra et deux BMW Série 3, une en version 320i et une autre plus sportive en configuration 330i.

La berline Classe E (2019) de Mercedes qui, dans sa version E300, est équipée d'un moteur 2.0 L turbo de 245 ch et d'une boîte automatique à 9 rapports. Sur le marché des voitures d'occasion, son prix est de l'ordre de 335 000 R$ (environ 53 000 €).

Le Land Rover Range Rover Velar, qui dans cette version P300 R-Dynamic SE saisie par l'agence, est équipé d'un moteur 2.0 L turbo de 300 ch. Le SUV a une calandre avant peinte en noir, des roues diamantées et une suspension réglable en hauteur. Son prix est de 385 000 R$ (environ 61 000 €).

L'un des modèles les plus insolites saisis est le Toyota Tundra. C'est un grand pick-up de la marque japonaise vendu exclusivement aux Etats-Unis. Sa taille le place dans la même catégorie que le Chevrolet Silverado et le Ram 1500. Cette version saisie est un Tundra 1794 Edition CrewMax 2014, modèle qui a été importé indépendamment puisque ce pick-up n'a officiellement jamais été vendu au Brésil.

Toyota Tundra 2014

Équipé d'un moteur V8 5.7 L atmosphérique, il délivre 386 ch. Aux États-Unis, son prix est de 49 245 dollars, soit 42 100 €, hors taxes.

La flotte de la police fédérale des autoroutes disposera également d'un SUV sportif avec le Porsche Cayenne GTS 2015/2016, qui pourrait être utile dans les courses-poursuites (bien que l'entretien salé décourage cette utilisation).

Sous le capot se trouve un V6 3.6 L bi-turbo de 440 ch, suffisant pour faire passer le SUV de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et atteindre la vitesse maximale de 262 km/h.

Les véhicules les plus "communs" de la flotte sont deux modèles de la génération actuelle de la BMW Série 3, à savoir une 320i Sport (2020) et une autre 330i M Sport de 2019. Les deux berlines à propulsion sont équipées du même moteur 2.0 L turbo, mais avec des puissances différentes : la 320i développe 184 ch, tandis que la 330i développe 285 ch.

Pour clore la liste, voici le Jeep Grand Cherokee Limited 2012 qui est équipé d'un moteur V6 3,6 L de 286 ch. Malgré sa taille plus importante par rapport au Compass, il coûte moins cher qu'un Renegade.

Toutes les voitures saisies ont été habillées aux couleurs du PRF, avec un covering bleu et des bandes jaunes sur le capot et les côtés, avec le logo de l'agence appliqué sur les portes. Des feux ont également été installés derrière la calandre. Les sept nouveaux véhicules de luxe viendront s'ajouter à deux autres modèles connus de la flotte PRF : la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro.

La société affirme que tous les véhicules seront utilisés dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, bien que leur utilisation doive être limitée aux événements éducatifs et aux manifestations du PRF - comme c'est le cas pour les muscle cars. Ensemble, le prix estimé des sept unités atteint environ 2 millions de R$ (environ 318 000 €).