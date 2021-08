En France et en Europe, la Citroën C3 est une citadine qui vit des jours heureux. Elle a été rafraichie l'an dernier pour doper ses ventes qui s'élevaient à 80 000 exemplaires en 2019 et à 60 000 unités en 2020.

La C3 mène une double vie puisqu'ailleurs dans le monde, elle existe sous une forme différente que Citroën s'apprête à commercialiser. Il s'agit de la version brésilienne que les photographes espion ont déjà repérée.

Oubliez la petite citadine, le modèle brésilien est un crossover basé sur la plateforme CMP. Visuellement, il n'est pas plus grand que la Citroën C3 classique (française), mais il est plus haut et affiche un design proche de notre Citroën C3 Aircross. On le découvre à travers les photos de la miniature publiée par le site Autocar India.

Galerie: Nouvelle Citroën C3 miniature

4 Photos

Selon les médias étrangers, elle sera présentée le 16 septembre prochain avant d'être produite dès décembre 2021 au Brésil dans l'usine Stellantis de Porto Real près de Rio de Janeiro, et en inde, à Thiruvallur.

Selon nos confrères de Motor1 Brésil, la nouvelle Citroën C3 indienne est animée par un moteur atmosphérique d'1,2 litre de cylindrée et serait couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. La version brésilienne bénéficierait quant à elle d'un moteur atmosphérique d'1,6 litre de cylindrée développant 118 ch. Il pourrait être associé à une boîte manuelle à cinq rapports ou automatique à six rapports.

Il se dit que le constructeur français lancera d'autres modèles sur les marchés brésilien et indien. Il s'agirait de véhicules compact et berline que nous découvrirons prochainement. En France, le constructeur aux chevrons se concentre sur le lancement de la nouvelle C5 X qui a été présentée cette année.