Le Land Rover Defender est un SUV réputé pour sa robustesse, qu'il s'agisse d'une aventure tout-terrain ou d'un véhicule militaire de transport de troupes. L'horloger de luxe et personnalisateur Bamford rend hommage à cet héritage en s'associant à Land Rover pour créer la montre LR002. Elle est limitée à 100 exemplaires et disponible exclusivement sur le site Hodinkee, au prix de 1 500 euros.

De la même manière qu'un Defender peut transporter ses occupants sur l'autoroute ou dans la boue, la LR002 s'inspire des montres classiques de plein air, tout en étant suffisamment modeste pour être portée au quotidien. Elle est dotée d'un boîtier en titane recouvert d'une couche de carbone noir semblable au diamant (DLC) qui lui confère une finition satinée et une protection supplémentaire contre les rayures. Le cadran est d'un noir plus foncé et les index blancs utilisent Super-LumiNova pour être facilement visibles la nuit. Les marques "LR002" et "100M" sur la moitié inférieure sont dans la nuance de bleu caractéristique de Bamford.

Galerie: Montre Bamford x Land Rover LR002 en édition limitée

13 Photos

La LR002 a un diamètre de 40 millimètres et une épaisseur de 13,25 millimètres. Bamford ne précise pas le poids, mais la taille et le boîtier en titane devraient permettre à la montre d'être très facile à porter.

La montre fonctionne avec le mouvement Selita SW200-1B qui se remonte automatiquement en fonction des mouvements du poignet tout au long de la journée. Comme son nom l'indique, la LR002 suit la LR001. Elle avait le même design mais était de couleur grise.

Une montre simple, robuste et élégante comme celle-ci correspond aux véhicules de Land Rover. Le fabricant de SUV a commencé à construire des véhicules tout-terrain en 1948. Le concept était de produire quelque chose comme une Jeep, mais britannique. En utilisant une carrosserie en aluminium, les panneaux des véhicules ne rouillaient pas.

Finalement, Land Rover a commencé à fournir des véhicules à l'armée. Par exemple, l'entreprise a pris son modèle Series IIA des années 1960 et l'a modifié en une version pouvant être transportée par un hélicoptère. Les variantes ont joué divers rôles, notamment en tant qu'ambulances et pour le transport d'armes antichars

Les modèles Land Rover ont poursuivi leur service militaire tout au long des années 1980 et 1990, y compris les versions basées sur le Defender. La production ayant duré si longtemps, des exemplaires déclassés sont disponibles pour les citoyens qui souhaitent avoir leur propre SUV robuste.