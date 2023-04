Land Rover pimente le Defender pour 2024 avec une édition spéciale Outbound. Propulsé par des moteurs Ingenium essence P400 et diesel D300, le modèle en édition limité est disponible uniquement en version 130 à cinq places et obtient un assortiment de modifications de conception, y compris une finition Shadow Atlas Matt pour les pare-chocs et l'insert de calandre. Vous pouvez choisir entre des jantes 20 pouces Gloss Black ou 22 pouces Shadow Atlas Matt.

Le Defender Outbound peut être disponible en Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey ou Eiger Grey combiné à un revêtement en cuir Windsor ou en tissu Resist. L'intérieur est en Ébène avec une garniture de toit en Ébène Morzine et un placage en Robustec.

Land Rover ajoute des tapis de sol en caoutchouc, un filet de chargement et des points d'arrimage pour sécuriser le tout.

Près de 500 chevaux

Le costaud Defender V8 peut par ailleurs enfin être obtenu avec huit sièges. Son moteur suralimenté de 5,0 litres offre 493 chevaux et 610 Newton-mètres de couple pour un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Le modèle à huit cylindres rejoint les Ingenium P400 et D300 à six cylindres déjà disponibles.

Pour le Defender 110, les acheteurs peuvent désormais commander le SUV avec un nouveau pack County Exterior qui reprend le Defender County d'origine. Il obtient des éléments rétro sur le côté du véhicule ainsi que des plaques de seuil avant éclairées avec un graphique County.

Le véhicule roule sur des roues de 20 pouces disponibles en deux finitions, dont la Gloss White. Vous pouvez obtenir le nouveau Defender en Fuji White, Santorini Black ou Tasman Blue, chacun avec ses propres spécificités de design. Par ailleurs, en Chine, Land Rover commercialise le County Pack pour le Defender 90.

Le constructeur automobile appartenant à Tata Motors n'a pas encore publié de détails spécifiques aux États-Unis sur ces nouveautés.