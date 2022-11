Le tout premier Range Rover électrique n’est pas celui que vous pensez. Si Land Rover n’a encore annoncé aucun modèle en 100 % électrique, certains impatients ont décidé de sortir leur carnet de chèques et de devancer la mythique marque anglaise de tout-terrain.

En effet, l’entreprise de même nationalité Lunaz qui transforme des voitures de collection en voiture zéro émission a créé sur commande deux exemplaires “d’electromod” (restomod entièrement électrique) sur une base de Land Rover Range Rover de première génération.

Range Rover “Safari”

Le Range Rover premier du nom est ici transformé en profondeur par Lunaz. L’arrière du 4x4 a totalement été repensé en s’inspirant de l’univers du nautisme. Pour ce qui est de l’extérieur, Lunaz a converti le Range Rover en cabriolet. L’intérieur quant à lui se modernise. Un parquet en bois de noyer Moka a été installé sur lequel Lunaz a posé deux banquets avec une sellerie en cuir bleu clair. Au total, ce Range Rover peut accueillir jusqu’à huit passagers.

À l’avant du véhicule, la console centrale ainsi qu’une partie du tableau de bord sont là aussi recouvertes de bois de noyer. Lunaz y a intégré un écran d’infodivertissement ainsi qu'une station de recharge. Un intérieur conçu avec raffinement et simplicité.

LE Range

Lunaz a créé aussi un “électromod” plus conventionnel. Destiné à être conduit par des chauffeurs privés de Monte-Carlo, ce Range Rover accueillera ses occupants dans un intérieur complet en cuir et proposera un réfrigérateur, un système audio de 1 300 watts ainsi que des portes gobelets chauffants et réfrigérants.

Pas de détail concernant les caractéristiques techniques des deux Range Rover. Nous savons cependant que le prix de départ pour les modifications de Lunaz est de 280 000 €. Ces modifications incluent l’installation d’un double moteur électrique produisant 365 ch et 609 Nm de couple. Elles prévoient aussi l’ajout de nouvelle suspension ainsi que d’un système de freinage pouvant récupérer de l’énergie.

Galerie: Range Rover cabriolet et électrique par Lunaz