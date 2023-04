En septembre de l'année dernière, Jeep a annoncé son intention de lancer quatre nouveaux modèles électriques d'ici le milieu de la décennie. À l'époque, nous disposions d'informations sur trois d'entre eux : le Recon, le Wagoneer S et l'Avenger AWD. Jeep avait également mentionné brièvement qu'un quatrième SUV électrique était également en cours de développement. Aujourd'hui, nous pouvons enfin partager la première image teaser de ce modèle.

Malheureusement, Jeep n'est toujours pas prêt à nous en dire plus sur ce crossover électrique à batterie dont le nom n'a pas encore été dévoilé. La seule image teaser disponible montre ce qui semble être un petit crossover caché sous une couverture bleue avec le logo de la marque pour les VE au-dessus. Ce n'est pas très révélateur, mais la rumeur dit que ce nouveau produit électrique sera positionné dans les segments inférieurs et vendu comme une petite Jeep électrique.

Cette information nous laisse avec une question brûlante. Sera-t-elle plus petite que l'Avenger ou plus grande ?

En ce qui concerne l'Avenger, Jeep a déjà reçu environ 22 000 précommandes pour le petit crossover, qui n'est vendu avec un moteur à combustion qu'en Espagne, en Italie et en Pologne. Dans tous les autres pays du Vieux Continent, le petit crossover n'est disponible qu'avec un groupe motopropulseur électrique, un BEV à moteur unique entraînant les roues avant. Une version à double moteur avec traction intégrale sera bientôt lancée comme l'une des quatre nouvelles Jeep électriques prévues d'ici le milieu de la décennie.

Les autres nouveaux véhicules électriques prévus sont le Recon, un SUV zéro émission inspiré du Wrangler et basé sur la grande plateforme STLA de Stellantis et le Wagoneer S, un grand SUV basé sur la même architecture et capable d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 sec.