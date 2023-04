Radical Motorsport présente la SR1 mise à jour dans la version XXR qui fait office de première amélioration majeure de la voiture de course d'entrée de gamme en six ans d’existence. La machine est dotée d'une carrosserie redessinée et d'un moteur amélioré.

La puissance provient de la cinquième génération du moteur quatre cylindres de 1,34 litre de Radical Precision Engineering. Il développe 198,8 chevaux (très exactement) et 163 Nm de couple. Le groupe moto-propulseur pèse ainsi 83 kilogrammes en prenant en compte le collecteur d'admission, l'alternateur, le démarreur et le carter de cloche. Le tout se connecte à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports.

Un moteur aux nombreuses qualités

Radical affirme que le nouveau moteur présente des avantages pour les coureurs. Il monte en température plus rapidement et la vidange d'huile doit désormais se faire toutes les dix heures, contre six auparavant. Cela est dû à une conception révisée de la pompe de récupération d'huile, ce qui facilite la lubrification.

La voiture roule sur un système de suspension Nik-link qui a des triangles avant et arrière de longueur inégale. Les poussoirs sont réglables et il y a des arceaux de sécurité interchangeables.

La carrosserie révisée gagne un aileron qui passe derrière le cockpit pour se rapprocher de l'aile. Radical dit que le nouvel élément s'inspire des voitures de course d'endurance.

À l'intérieur, les acheteurs peuvent choisir entre un ou deux sièges et les instruments comprennent un écran AIM MXS avec un indicateur de vitesse, un voyant de changement de vitesse et un enregistrement des données.

Plusieurs options sont disponibles. Par exemple, un pack de données amélioré qui comprend le GPS, l'enregistrement des courses, la surveillance de la pression de freinage et les capteurs de direction. Un système d’échappement silencieux permet même d'utiliser la SR1 lors des journées de piste avec des limites de bruit.

Radical prend dès à présent les commandes pour la SR1 XXR, mais la société n’a toujours pas évoqué son prix. La production débutera à l'été 2023.

Fin 2022, Radical a présenté la SR3 XXR mis à jour. C'est l’étape suivante, après la SR1 XXR dans la gamme de la marque. Son moteur est un quatre cylindres de 1,5 litre développant 232 ch et pouvant fonctionner au biocarburant. Un nouveau système de freinage a réduit la masse non suspendue et la sensation des pédales est meilleure. Le style révisé du modèle gagne également un aileron arrière.

Radical a aussi mis à niveau la SR10 qui compte désormais un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres développant 425 chevaux.