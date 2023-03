Huit marques automobiles de renommée mondiale figurent sur la liste des participants, regroupés en cinq catégories. L’évènement se tiendra du 29 juin au 2 juillet sur le célèbre toboggan des Ardennes belges.

Les 24 Heures de Spa proposeront un spectaculaire plateau de 72 voitures qui se disputeront la victoire. La liste des participants comprend des machines de huit marques automobiles de renommée mondiale et rassemble des équipes d'élite du monde entier. Elles s'affronteront dans cinq catégories très compétitives alors que la course.

Aston Martin Vantage AMR GT3, Audi R8 LMS GT3 EVO II, BMW M4 GT3, FERRARI 296 GT3 et 488 GT3, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, McLaren 720S GT3 EVO, Mercedes-AMG GT3 et enfin Porsche 911 GT3 R : on se croirait dans un jeu vidéo de rêve, et pourtant, il s’agit bien de ce que les spectateurs pourront entendre vrombir 24 Heures durant, en plus des habituelles séances d’essais, de qualifications et parmi de nombreuses animations en piste et autour.

Parmi les choses à savoir sur l’édition 2023, notons que ce plateau de 72 voitures est composé de notamment 25 autos engagées dans la catégorie Bronze. 19 inscriptions ont été faites en Pro, 11 en Silver, 10 en Pro-Am et 6 en Gold.

Ce sera Mercedes qui disposera du plus de machines en compétition, avec une armada spectaculaire de 16 AMG GT3, devant les 14 Porsche et 12 Audi ! Un plateau à connotation très allemande, donc, mais Lamborghini n’est pas en reste puisque la marque italienne sera la seule marque, avec Mercedes, à disposer d’une représentation dans les cinq catégories.

Parmi les teams exploitants, on trouve du beau monde, avec notamment six anciens vainqueurs de l’épreuve : Akkodis ASP (2022), Iron Lynx (2021), Rowe Racing (2016 et 2020), Walkenhorst Motorsport (2018), Saintéloc Junior Team (2017) et Team WRT (2011 et 2014). Marc VDS, vainqueur en 2015, est également présent dans le cadre d'une nouvelle alliance avec Boutsen Racing.