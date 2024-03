Reine incontestée des ventes en Europe, la Volkswagen Golf a dû céder son trône en 2022 après des années de domination absolue. Les temps changent, les goûts des automobilistes aussi, mais la compacte de Wolfsburg reste une icône des quatre-roues. Une voiture capable de se vendre à 35 millions d'exemplaires et une référence pour son segment, qui, génération après génération, a été renouvelée au nom de la continuité, pour rester le leader des voitures compactes.

Les concurrents n'ont pas manqué et parmi eux se trouve l'Opel Astra, même passeport que la Golf, plus de 30 ans d'histoire, héritière de la Kadett et capable de vendre plus de 11 millions d'unités. Un modèle à succès qui, avec la dernière génération, est entré dans le monde de l'électrique pur, tout en conservant dans sa gamme des moteurs thermiques, flanqués d'unités électrifiées. Aujourd'hui, nous opposons les deux compactes allemandes dans un défi roue contre roue.

L'extérieur

De la première génération (datée de 1974) à l'actuelle, lancée en 2019 et soumise à un restylage début 2024, le fossé est considérable. Cependant, si l'on aligne les huit générations de la Volkswagen Golf, on constate une évolution continue de la forme, du style (souvent repris par le reste de la gamme), des dimensions, de la technologie et des motorisations. Avec ses 4,28 mètres de long, la compacte de Wolfsburg, récemment restylée, s'inscrit dans la lignée de la tradition en conservant l'allure et les proportions d'une compacte à cinq portes classique.

Même l'Opel Astra n'a jamais "trahi" le segment auquel elle appartient ainsi que son esprit de voiture compacte, ajoutant des centimètres à chaque saut de génération, en suivant de temps en temps le langage du design du constructeur. Nous retrouvons donc aujourd'hui le typique Opel Vizor à l'avant, avec une calandre noire intégrant le logo de l'éclair et flanquée de feux développés horizontalement. En termes de dimensions, elle dépasse sa concurrente avec une longueur de 4,37 mètres.

Volkswagen Golf Opel Astra

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Volkswagen Golf 4,28 mètres 1,78 mètres 1,49 mètres 2,61 mètres Opel Astra 4,37 mètres 1,86 mètre 1,47 mètre 2,67 mètres

L'intérieur

Avec la huitième génération, la Volkswagen Golf a été sévèrement critiquée pour son intérieur, jugé non conforme à la tradition, et un système d'info-divertissement peu brillant. C'est précisément sur cet aspect que le restylage présenté en janvier est principalement intervenu, avec comme protagoniste le grand écran central de 12,9 pouces (de série en Italie, les autres marchés commencent avec celui de 10,4 pouces). Installé en porte-à-faux sur le tableau de bord, il a également été complètement renouvelé en termes de logiciel, connecté et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil.

Il n'y a pas de commandes de climatisation physiques. Ceci est géré via des surfaces tactiles rétroéclairées (une autre innovation du restylage) et l'instrumentation est toujours numérique, affichée sur un écran de 10,2 pouces. C'est l'un des meilleurs du marché, parfaitement lisible et avec de nombreux écrans.

L'habitabilité est bonne, la Golf est aussi utilisée comme seule voiture familiale, avec des espaces toujours bien utilisés. À l'arrière, on est assez à l'aise mais le tunnel de transmission, la plateforme est la MQB, est inconfortable pour ceux qui sont assis au milieu. Il y a des bouches d'aération et des prises USB. Le coffre offre une capacité minimale de 381 litres et maximale de 1 237 litres, avec des dossiers rabattables en 1/3 - 2/3 et l'option d'une trappe centrale pratique pour faire passer des objets plus longs. Il n'y a pas encore de détails sur la capacité des versions rechargeables. La version pré-restylée allait de 273 à 1 129 litres.

Volkswagen Golf 2024, l'intérieur

Le tableau de bord de l'Opel Astra se caractérise par une sorte d'étreinte du conducteur, les instruments numériques et les écrans d'info-divertissement formant un ensemble impressionnant, donnant presque l'impression d'un cockpit aéronautique. La diagonale est de 10,25 pouces chacun, avec des graphiques clairs affichant une multitude d'informations. Bien entendu, Android Auto et Apple CarPlay, avec ou sans fil, ne manquent pas à l'appel.

La climatisation est commandée par des boutons physiques situés sous l'écran central, mais leur logique de fonctionnement n'est pas immédiate et peut être plus distrayante qu'elle ne devrait l'être au début.

Les centimètres de longueur supplémentaires jouent sur l'habitabilité de l'Opel Astra par rapport à la Golf. L'espace est bon pour ceux qui sont assis à l'arrière, mais ceux qui sont assis au milieu sont pénalisés par le design du siège, de l'assise et par la présence, une fois de plus, du tunnel central. Des bouches d'aération et une prise USB sont présentes. Le volume de bagages varie de 442 à 1 339 litres (moins pour les versions rechargeables) et le dossier se rabat de 1/3 - 2/3.

Opel Astra, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du compartiment à bagages Volkswagen Golf 10,2" 12,9" 381 - 1 237

273 - 1 129 (provisoire) Opel Astra 10,25" 10,25" 422 - 1 339 litres

368 - 1 268 litres (PHEV)

Moteurs et technologie

Essence, diesel, hybride léger et bientôt rechargeable avec une autonomie électrique de 100 km. La gamme de moteurs de la Volkswagen Golf 2024 est hétérogène et n'exclut en fait que le full hybrid (technologie absente à Wolfsburg) et l'électrique, laissé à l'ID.3. Actuellement, les puissances sont de 115 ou 150 ch, avec plus tard la PHEV GTE de 272 ch, la GTI (qui n'est plus disponible avec une boîte manuelle) et la Golf R, la plus puissante de la gamme.

En matière de technologie, la Volkswagen Golf offre un menu particulièrement riche, avec une longue liste d'options qui comprend, entre autres, des systèmes de conduite assistée de niveau 2, des projecteurs matriciels à LED, des garnitures adaptatives et bien d'autres choses encore.

L'Opel Astra réplique à la Golf avec une gamme de moteurs à laquelle s'ajoute une version 100 % électrique, également disponible pour la version break. Elle va d'un minimum de 110 à un maximum de 225 ch (GSe plug-in) avec la version à batterie alimentée par un moteur électrique avant de 156 ch et une autonomie revendiquée de plus de 400 km.

Des assistants de conduite, des feux LED matriciels et bien d'autres choses encore sont disponibles dans la liste des options.

Volkswagen Golf 2024, l'arrière Opel Astra, l'arrière

Modèle Essence Diesel Hybride léger Plug-in électrique Volkswagen Golf 1.5 115 CH

1.5 150 CH 2.0 115 CH

2.0 150 CH 1.5 115 CH

1.5 150 CH 1.5 204 ch (bientôt)

1.5 272 ch (bientôt) n.d. Opel Astra 1.2 110 CH 1.5 130 CH 1.2 136 CH 1.6 180 CH

1.6 225 CH 136 CV

Prix et équipements

Avec le restylage, les prix de la Volkswagen Golf débutent juste sous la barre des 30 000 euros, la version de base étant fixée à 29 990 euros. Actuellement, la version la plus chère est la version diesel R-Line, à partir de 35 640 euros. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 16 pouces, le système sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, l'assistance au maintien de la trajectoire, l'aide au stationnement, l'écran central de 12,9 pouces, la recharge sans fil pour les smartphones et la climatisation automatique mono-zone.

Les prix de l'Opel Astra commencent à 26 850 € pour le 1.2 turbo essence en version Edition et vont jusqu'à 39 100 € pour la GSe plug-in de 225 ch et 32 490 € pour la version électrique. La version de base comprend déjà des jantes en alliage de 16 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage d'urgence automatique, une instrumentation numérique et un système d'info-divertissement de 10 pouces, un système sans clé et bien d'autres choses encore.