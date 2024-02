La Volkswagen Golf a été mise à jour ces dernières semaines, mais l'adieu au modèle actuel n'est officiellement prononcé qu'aujourd'hui avec une édition très spéciale. La GTI MT Ultimate edition ferme en effet complètement le chapitre de la Mk 8, en attendant que le modèle mis à jour arrive chez les concessionnaires.

La MT Ultimate représente la dernière version de la GTI avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et sera disponible au printemps à partir de 52 950 euros.

Des équipements exclusifs

Disponible en rouge, blanc ou noir comme la toute première GTI, la MT Ultimate présente un certain nombre de détails exclusifs. On retrouve notamment des coques de rétroviseurs contrastées et des bandes sur la partie inférieure des flancs, ainsi que des jantes en alliage de 19 pouces bicolores ou noires spécifiques.

Volkswagen Golf GTI MT Ultimate

Le logo GTI MT Ultimate se trouve également sur le montant de la porte avant et la plaque commémorative sur le tableau de bord.

L'équipement est entièrement optionnel et comprend, entre autres, les phares Matrix LED IQ.Light avec Dynamic Light Assist, les phares antibrouillard avant à LED, le Pack Rétroviseurs avec Side Assist Plus et Rear Traffic Alert, la suspension Adaptive Chassis Control et le système audio Harman Kardon.

245 ch à l'ancienne

Comme les autres Golf GTI, la MT Ultimate est équipée du moteur TSI EA888 evo4 à injection directe. Ce quatre cylindres turbo de 1 984 cm3 développe sa puissance maximale de 245 ch entre 5 000 et 6 500 tr/min et délivre un couple maximal de 370 Nm, disponible entre 1 600 et 4 300 tr/min.

Volkswagen Golf GTI MT Ultimate, l'intérieur

La Golf GTI MT Ultimate atteint une vitesse de 250 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Elle sera la dernière GTI à disposer d'une boîte de vitesses manuelle, puisque la version restylée sera proposée avec la boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports. Comme indiqué, cette Volkswagen sera proposée au prix catalogue de 52 950 euros.