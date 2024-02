Bien que les villes disposent de réseaux de transports en commun plus ou moins performants, la voiture reste bien souvent la solution privilégiée par beaucoup pour se déplacer. Toutefois, cela a un prix, avec des places de stationnement réduites et payantes. Mais à quel point votre portefeuille en pâtit ?

Zenpark, spécialisé dans les parkings partagés, a publié une nouvelle édition de son étude annuelle sur les tarifs de stationnement en France et établi le classement des villes où se garer coûte le plus cher. Pour parvenir à ce classement, les tarifs dans la plupart des parkings publics et privés de chaque ville ont été épluchés.

Tarif moyen des parkings publics par mois

Paris : 207 euros (+7% par rapport à 2022) Marseille : 151 euros (+25%) Lyon : 110 euros (+11%) Toulouse : 107 euros (+12%) Lille : 103 euros (+0%) Montpellier : 101 euros (+5%) Bordeaux : 91 euros (-7%) Nantes : 75 euros (-10%) Rennes : 68 euros (nouvelle entrée) Strasbourg : 58 euros (-37%)

Sans grande surprise, Paris est la ville où se garer coûte le plus cher. Le tarif moyen d'un mois d'abonnement à un parking est de 207 euros, soit une augmentation de 7% par rapport à 2022. Marseille conserve sa deuxième position tandis que Lyon gagne une place, entrant désormais sur le podium.

Si la tendance semble montrer une hausse du prix du stationnement, il y a également des exemples où les tarifs ont baissé par rapport à 2022. Ainsi, les prix ont baissé à Bordeaux et Nantes, et ont même chuté à Strasbourg avec -37% d'une année sur l'autre !

Et qu'en est-il de l'Île-de-France ? C'est évidemment dans le 75 que l'on fait chauffer le plus la carte bleue, et les propriétaires de SUV ont d'ailleurs du souci à se faire avec la prochaine hausse des prix de stationnement pour les véhicules de plus de 1,6 tonne. Mais les autres départements ne sont pas en reste, avec un abonnement mensuel moyen dépassant les 100 euros pour les Hauts-de-Seine (92) et les 80 euros pour le Val-de-Marne (94).

Tarif moyen des parkings publics en Île-de-France par mois