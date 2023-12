Mes amis, la lutte est parfois bien réelle. Si vous êtes un habitué du subreddit IdiotsInCars, vous ne le savez que trop bien. On ne s'en prend pas au conducteur de cette Mazda CX-7, mais on se demande ce qui l'a empêché de faire une légère marche arrière vers la gauche pour sortir de ce parking.

Un obstacle inattendu pour le conducteur de la Mazda

Sur le parking, il n'y a même pas tant de monde que ça. Selon le post Reddit créé par l'utilisateur Beta_2017, cette marche arrière s'est produite il y a quelques semaines dans le Nebraska, aux États-Unis. Le conducteur de la Mazda était apparemment sobre, mais on ne sait pas si l'utilisateur de Reddit et le conducteur du SUV se connaissent. Dans les commentaires, u/Beta_2017 explique qu'il s'agit d'un parking pour des maisons en location dans une association de propriétaires, et qu'il n'y a pas de parking attribué. C'est pourquoi une Chevrolet Impala est garée en double file dans l'allée. C'est là que le conducteur de la Mazda rencontre des difficultés.

7 minutes pour sortir du parking

De toute évidence, l'instinct veut que le conducteur fasse marche arrière tout en tournant à droite, ce qui lui permettrait de sortir proprement de l'allée. L'Impala susmentionnée rend la chose difficile et, hélas, il est parfois difficile d'ignorer ses instincts. C'est pourquoi nous avons le droit à une vidéo de 36 secondes dans laquelle le SUV effectue 16 changements de direction, y compris le fait de se ranger deux fois sur la place de parking. De plus, cette vidéo est accélérée, en effet, sur la vidéo de surveillance (en bas, à droite), il est noté que l'épreuve commence à 23h11 et se termine sept minutes plus tard. Oui, sept minutes !

Tout est bien qui finit bien

Si le conducteur avait tourné légèrement à gauche, vous pouvez voir la situation aussi clairement que nous, cela n'aurait pas donné lieu à quelques secondes de divertissement pour nous. Cependant, l'obscurité combinée à de gros piliers C de SUV peut parfois rendre les choses délicates. À la fin de cette vidéo, nous espérions que le conducteur s'en sortirait indemne et, à son crédit, c'est exactement ce qui s'est passé, avec l'aide d'un héros méconnu qui s'est interposé pour donner des conseils.

Et nous ne sommes pas les seuls à être satisfaits du résultat. Le propriétaire de la Nissan garée à côté de la CX-7 sort à la fin de la vidéo pour faire une double vérification. On ne peut pas lui en vouloir.