Nous adorons l'ironie d'une ancienne Volvo V70 "en briques" immortalisée sous la forme d'un wagon Lego grandeur nature entièrement constitué de briques. Selon Volvo, cette création à l'échelle 1:1 est en cours de réalisation depuis plus d'un an, et la société a partagé quelques images de la construction sur Facebook.

Le constructeur est David Gustafsson, un mégafan de Lego suédois qui a gagné plus de 400 000 pièces Lego lors du concours Lego Masters il y a quelques années. C'est un artiste Lego accompli sur des échelles plus petites, et cette victoire l'a incité à construire une version Lego grandeur nature de la Volvo V70 qu'il conduit.

Brickscale.com montre ses progrès qui, il est vrai, ne sont pas entièrement réalisés en Lego. Il y a un cadre métallique en dessous, ainsi que des roues et des pneus normaux sur lesquels la V70 roule.

Pratiquement tout le reste, en revanche, provient directement de l'univers Lego. Cela comprend les sièges, le tableau de bord fonctionnel et le volant. Les clips avant et arrière sont soutenus par des cloisons Lego. Les portes s'ouvrent et les feux s'allument. C'est presque une vraie voiture.

En fait, ce wagon Lego est doté de toutes sortes d'éléments fonctionnels. En parcourant la page Instagram de David, nous voyons des rétroviseurs électriques, des boutons rotatifs pour la climatisation, un levier de vitesse mobile et des phares qui pivotent lorsqu'on tourne le volant. Oui, la voiture a une direction fonctionnelle, ce qui est important car elle est également équipée d'un moteur électrique qui alimente les roues. En d'autres termes, il s'agit techniquement d'un véhicule électrique que l'on peut conduire.

Selon Brickscale, la V70 a récemment été exposée à l'Ecar Expo de Göteborg, où les visiteurs ont pu observer le processus d'assemblage en action. C'était en décembre ; il y a quelques semaines, David a partagé des images sur Instagram montrant l'intérieur presque terminé. Une vidéo montre que la partie arrière du toit est également terminée.

Comme il s'agit d'un travail en cours, plus de 350 000 briques ont été investies dans la construction à l'heure actuelle. On ne sait pas encore si les 400 000 briques gagnées lors du Lego Masters seront utilisées, mais nous surveillerons les réseaux sociaux de David pour obtenir des informations à mesure qu'il s'approchera de la ligne d'arrivée. Si vous vous trouvez en Suède, la voiture fera des apparitions publiques à différents endroits au cours du mois d'avril.